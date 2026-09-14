На Волині повністю висох ставок, де ще торік ловили карасів (відео)

Місцевий мешканець показав дно водойми та розповів, що ще торік приходив сюди ловити карасів

У селі Чаруків Луцького району повністю висох місцевий ставок, де ще торік ловили карасів. Тепер замість води – потріскане дно, а місцеві показали, який вигляд має водойма після пересихання. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на відео місцевого мешканця, опубліковане в Telegram-каналі «Луцьк бентежний».

На кадрах чоловік разом із хлопчиком ходить просто по дну колишньої водойми. Води там не залишилося зовсім. Поверхня землі вкрита глибокими широкими тріщинами, які утворили складний візерунок. На горизонті видно дерева та чагарники, що ростуть по краях ставка. Подекуди крізь потріскану землю пробиваються поодинокі зелені рослини.

«Рік тому ми ловили тут карасів того літа. Тепер подивіться, що робиться. Як фільм “Апокаліпсис”. Це жах. Риба подохла. Все живе подохло. Це страшно. Щось у цьому світі все не так. Щось все йде до гіршого і до гіршого. Води взагалі немає», – каже чоловік.

Висохлий ставок у селі Чаруків на Волині Скриншот: Telegram-канал «Луцьк бентежний»

Він також згадує, що приходив до цього ставка рибалити ще в дитинстві.

«Ми колись тут у дитинстві риби повно ловили, а тепер отака картина. Це страшно», – говорить місцевий мешканець.

На відео видно, що замість води ставок перетворився на суху ділянку землі. Лише рослинність по краях нагадує про те, що тут була водойма.

Чаруків розташований неподалік Луцька. Територією села протікає річка Полонка, а місцеві водойми використовують для риболовлі та відпочинку.

Цього року через тривалу спеку та нестачу опадів на Волині міліють невеликі водойми. У ставках, де рівень води суттєво падає, вода швидше прогрівається, а кількість кисню в ній зменшується. Це може створювати загрозу для риби та інших водних організмів.

Точну причину повного пересихання ставка у Чарукові без коментаря фахівців визначити неможливо.

Схожа ситуація з обмілінням водойм спостерігається і в інших регіонах України. Раніше «Главком» писав, що на річках басейну Дністра рівень води продовжував знижуватися, а гідрометцентр попереджав про можливе досягнення найнижчих значень за весь багаторічний період спостережень.

Фахівці також попереджали про зниження водності річок нижче критерію маловоддя та можливе ускладнення роботи водогосподарського комплексу регіону.