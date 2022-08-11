Посвідчення за $4500: на Хмельниччині викрито схему виїзду чоловіків за кордон
Свої послуги чоловік оцінював у $4500 з однієї особи
У Хмельницькій області викрито схему підробки пенсійних посвідчень для переправлення військовозобов'язаних за кордон. Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.
Про підозру повідомлено жителю Кам’янець-Подільського району в організації незаконного переправлення військовозобов’язаних через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України).
Країну мали покинути чотири чоловіки призовного віку. Свої послуги він оцінював у $4500 з однієї особи.
Під час обшуків в оселі чоловіка та в автомобілях виявлено і вилучено $17 500, мобільні телефони та підроблені пенсійні посвідчення.
Слідчі дії тривають, встановлюються інші причетні особи.
До слова, на Одещині правоохоронці затримали групу осіб, які організували незаконний перетин кордону для військовозобов’язаних. Охоронці порядку затримали зловмисників на гарячому.
Встановлено, що ідея заробляти гроші у протиправний спосіб спала на думку 51-річному жителю Подільського району. Для реалізації задуму він залучив двох земляків віком 33-х та 22-х років, останній з яких родом з сусідньої країни.
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