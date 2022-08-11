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Посвідчення за $4500: на Хмельниччині викрито схему виїзду чоловіків за кордон

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Посвідчення за $4500: на Хмельниччині викрито схему виїзду чоловіків за кордон
Чоловік підробляв посвідчення, аби переправляти за кордон військовозобов'язаних
фото: Офіс Генпрокурора

 Свої послуги чоловік оцінював у $4500 з однієї особи

У Хмельницькій області викрито схему підробки пенсійних посвідчень для переправлення військовозобов'язаних за кордон. Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

Про підозру повідомлено жителю Кам’янець-Подільського району в організації незаконного переправлення військовозобов’язаних через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України).

Країну мали покинути чотири чоловіки призовного віку. Свої послуги він оцінював у $4500 з однієї особи.

Під час обшуків в оселі чоловіка та в автомобілях виявлено і вилучено $17 500, мобільні телефони та підроблені пенсійні посвідчення.

Слідчі дії тривають, встановлюються інші причетні особи.

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До слова, на Одещині правоохоронці затримали групу осіб, які організували незаконний перетин кордону для військовозобов’язаних. Охоронці порядку затримали зловмисників на гарячому.

Встановлено, що ідея заробляти гроші у протиправний спосіб спала на думку 51-річному жителю Подільського району. Для реалізації задуму він залучив двох земляків віком 33-х та 22-х років, останній з яких родом з сусідньої країни.

Теги: Хмельниччина кримінал кордон

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