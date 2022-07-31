Одесит вигадав незвичайний спосіб переправлення ухилянтів через кордон

Зловмисник полями проклав шлях з України до невизнаного Придністров’я

На Одещині правоохоронці затримали групу осіб, які організували незаконний перетин кордону для військовозобов’язаних. Охоронці порядку затримали зловмисників на гарячому.

Встановлено, що ідея заробляти гроші у протиправний спосіб спала на думку 51-річному жителю Подільського району. Для реалізації задуму він залучив двох земляків віком 33-х та 22-х років, останній з яких родом з сусідньої країни.

Погодившись на співпрацю, чоловіки почали підшукувати громадян, яким на період дії правового режиму воєнного стану заборонено виїздити за межі України і які мають намір покинути державу поза пунктами пропуску. А підшукавши 28-річного клієнта і повідомивши йому вартість своїх послуг - $1500, почали підготовку до реалізації його втечі.

Дії правопорушників задокументували слідчі Слідчого управління ГУНП в Одеській області за оперативного супроводу співробітників Управління міграційної поліції Одещини та 2-го прикордонного загону Південного регіонального управління Державної прикордонної служби України. «Поводирів» затримали на підході по Придністров’я.

В якості речових доказів протиправної діяльності у фігурантів вилучили мобільні телефони з переписками між собою та замовником їхніх послуг, чорнові записи, гроші, здобуті в незаконний спосіб, автомобіль.

Зловмисників затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Під процесуальним керівництвом Одеської обласної прокуратури їм повідомили про підозру в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, вчиненій за попередньою змовою, з корисливих мотивів. Тобто у вчинені злочину, передбаченого частиною 3 статті 332 Кримінального кодексу України.

Нині вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу. За скоєне чоловікам загрожує покарання позбавленням волі на строк від семи до дев'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.