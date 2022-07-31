Головна Одеса Новини
search button user button menu button

Одесит вигадав незвичайний спосіб переправлення ухилянтів через кордон

Дзвенислава Карплюк
Сьогодні, 06:20 glavcom.ua
Одесит вигадав незвичайний спосіб переправлення ухилянтів через кордон
фото: Нацполіція

Зловмисник полями проклав шлях з України до невизнаного Придністров’я

На Одещині правоохоронці затримали групу осіб, які організували незаконний перетин кордону для військовозобов’язаних. Охоронці порядку затримали зловмисників на гарячому.

Встановлено, що ідея заробляти гроші у протиправний спосіб спала на думку 51-річному жителю Подільського району. Для реалізації задуму він залучив двох земляків віком 33-х та 22-х років, останній з яких родом з сусідньої країни.

Погодившись на співпрацю, чоловіки почали підшукувати громадян, яким на період дії правового режиму воєнного стану заборонено виїздити за межі України і які мають намір покинути державу поза пунктами пропуску. А підшукавши 28-річного клієнта і повідомивши йому вартість своїх послуг - $1500, почали підготовку до реалізації його втечі.

Дії правопорушників задокументували слідчі Слідчого управління ГУНП в Одеській області за оперативного супроводу співробітників Управління міграційної поліції Одещини та 2-го прикордонного загону Південного регіонального управління Державної прикордонної служби України. «Поводирів» затримали на підході по Придністров’я.

В якості речових доказів протиправної діяльності у фігурантів вилучили мобільні телефони з переписками між собою та замовником їхніх послуг, чорнові записи, гроші, здобуті в незаконний спосіб, автомобіль.

Зловмисників затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Під процесуальним керівництвом Одеської обласної прокуратури їм повідомили про підозру в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, вчиненій за попередньою змовою, з корисливих мотивів. Тобто у вчинені злочину, передбаченого частиною 3 статті 332 Кримінального кодексу України.

Нині вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу. За скоєне чоловікам загрожує покарання позбавленням волі на строк від семи до дев'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Новини

Одесит вигадав незвичайний спосіб переправлення ухилянтів через кордон
Одесит вигадав незвичайний спосіб переправлення ухилянтів через кордон
В Одесі поліція затримала партію наркотиків на понад 8 млн грн (фото)
В Одесі поліція затримала партію наркотиків на понад 8 млн грн (фото)
В Одесі засудили чоловіка за наругу над державним прапором
В Одесі засудили чоловіка за наругу над державним прапором
В Одеському торговому порту сталася пожежа
В Одеському торговому порту сталася пожежа
Президент пообіцяв помститись окупантам за удар по Одещині
Президент пообіцяв помститись окупантам за удар по Одещині
Зеленський показав наслідки обстрілу Затоки (відео)
Зеленський показав наслідки обстрілу Затоки (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
20K
Вибухи в окупованому Алчевську: що загорілося (відео)
15K
Дружина дивно відреагувала на дзвінок окупанта з полону (відео)
10K
Омбудсмен: особу окупанта, який катував українського полоненого, встановлено
9611
Олена Зеленська розповіла, чим займаються її діти
8015
РФ стягує військову техніку до кордонів України (знімки з космосу)
7912
У Миколаєві лунають вибухи

Новини

Під Святогірськом точаться бої, у Лаврі залишаються 450 осіб
Сьогодні, 02:34
Для Росії терор – це основна зброя: звернення Зеленського (відео)
Вчора, 22:30
Партизани пошкодили залізницю на Луганщині
Вчора, 21:10
Початок опалювального сезону у період війни: уряд зробив заяву
Вчора, 20:48
Нацбанк назвав професії, які стануть затребуваними після війни
Вчора, 20:33
Зречеться престолу? Папа Франциск зробив заяву
Вчора, 20:14

Прес-релізи

Розпочався благодійний розіграш марки з підписом Валерія Залужного
Розпочався благодійний розіграш марки з підписом Валерія Залужного
29 липня, 19:01
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту