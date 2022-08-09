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На Буковині затримали майже 30 ухилянтів, які намагалися втекти за кордон

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
На Буковині затримали майже 30 ухилянтів, які намагалися втекти за кордон
На Буковині затримали майже три десятки порушників кордону
фото: ДПСУ

Чоловіки з різних регіонів України намагалися незаконно потрапити до Румунії та Молдови

У Чернівецькій області прикордонники затримали майже 30 осіб, які намагалися у незаконний спосіб потрапити до Молдови та Румунії. Про це інформує Держприкордонслужба.

Так, вранці, 8 серпня, прикордонний наряд відділу «Красноїльськ» виявив вісім чоловіків. Зловмисники намагалися втекти, та після короткого переслідування їх вдалося затримати. Аби зупинити порушників, прикордонники здійснили попереджувальні постріли вгору.

Це мешканці Чернівецької, Кіровоградської та Івано-Франківської областей. Чоловіки намагалися втекти за кордон.

Ще п’ятьох осіб, які в незаконний спосіб намагалися потрапити до Румунії, затримали прикордонники цього ж відділу у вихідні.  

Прикордонники відділів «Сокиряни», «Кельменці» та «Герца» впродовж вихідних затримали п'ятнадцятьох порушників кордону – жителів Харківської, Донецької, Миколаївської, Львівської та Чернівецької областей.

Усіх правопорушників доправили до прикордонних підрозділів для притягнення до відповідальності за статтею «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України». 

Крім цього, щодо двох осіб до Нацполіції направлено повідомлення про кримінальне правопорушення, передбаченого статтею «Незаконне переправлення осіб через державний кордон України». Їм загрожує позбавлення волі на строк від семи до дев'яти років.

Слідчі дії тривають.

До слова, на Одещині правоохоронці затримали групу осіб, які організували незаконний перетин кордону для військовозобов’язаних. Охоронці порядку затримали зловмисників на гарячому.

Встановлено, що ідея заробляти гроші у протиправний спосіб спала на думку 51-річному жителю Подільського району. Для реалізації задуму він залучив двох земляків віком 33-х та 22-х років, останній з яких родом з сусідньої країни.

Теги: Чернівецька область військомат війна

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