Вивозив ухилянтів за кордон у прихованому відсіку: прокуратура викрила одесита

Бажаючих виїхати чоловік шукав через знайомих

В Україні все більше чоловіків призивного віку намагаються незаконно виїхати з країни. Зокрема, в Одесі викрили чоловіка, який переправляв військовозобов’язаних за кордон у прихованому відсіку мікроавтобуса. Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

«За процесуального керівництва прокурорів Малиновської окружної прокуратури м. Одеси викрито та повідомлено про підозру місцевому жителю в організації незаконного переправлення військовозобов’язаних громадян осіб через державний кордон України з корисливих мотивів (ч. 3 ст. 332 КК України)», – йдеться в повідомленні.

За даними слідства, підозрюваний організував схему незаконного перетину кордону громадянами України призовного віку. Він підшукував через знайомих бажаючих виїхати в бік Молдови та переправляв їх на власному пасажиро-вантажному мікроавтобусі у прихованому відсіку.

Чоловіка затримано при спробі переправити через кордон двох чоловіків за 13600 дол США. Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Головного управління Нацполіції в Одеській області, за оперативного супроводу співробітників Управління СБУ в Одеській області та працівників підрозділу внутрішньої безпеки Держприкордонслужби України.

Раніше повідомлялося, що керівник державного підприємства «Антонов» допоміг переправити через кордон свого родича. Підозрюваний включив родича до переліку працівників, що відряджалися за кордон.

Нещодавно Служба безпеки України ліквідувала у Києві підпільну «типографію», де підробляли довідки про непридатність до військової служби.

Також слідчі територіального управління ДБР у Миколаєві викрили двох мешканців Одещини, які організували незаконний бізнес та «допомагали» виїхати до Молдови чоловікам призовного віку.