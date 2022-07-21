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    Вивозив ухилянтів за кордон у прихованому відсіку: прокуратура викрила одесита

    В Одесі викрили злочинну схему незаконного перевезення чоловіків за кордон - Вивозив ухилянтів за кордон у прихованому відсіку: прокуратура викрила одесита
    В Одесі викрили злочинну схему незаконного перевезення чоловіків за кордон
    фото: Офіс генпрокурора

    Бажаючих виїхати чоловік шукав через знайомих

    В Україні все більше чоловіків призивного віку намагаються незаконно виїхати з країни. Зокрема, в Одесі викрили чоловіка, який переправляв військовозобов’язаних за кордон у прихованому відсіку мікроавтобуса. Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

    «За процесуального керівництва прокурорів Малиновської окружної прокуратури м. Одеси викрито та повідомлено про підозру місцевому жителю в організації незаконного переправлення військовозобов’язаних громадян осіб через державний кордон України з корисливих мотивів (ч. 3 ст. 332 КК України)», – йдеться в повідомленні.

    За даними слідства, підозрюваний організував схему незаконного перетину кордону громадянами України призовного віку. Він підшукував через знайомих бажаючих виїхати в бік Молдови та переправляв їх на власному пасажиро-вантажному мікроавтобусі у прихованому відсіку.

    Чоловіка затримано при спробі переправити через кордон двох чоловіків за 13600 дол США. Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Головного управління Нацполіції в Одеській області, за оперативного супроводу співробітників Управління СБУ в Одеській області та працівників підрозділу внутрішньої безпеки Держприкордонслужби України.

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    Вивозив ухилянтів за кордон у прихованому відсіку: прокуратура викрила одесита
    Вивозив ухилянтів за кордон у прихованому відсіку: прокуратура викрила одесита
    Вивозив ухилянтів за кордон у прихованому відсіку: прокуратура викрила одесита
    фото: Офіс генпрокурора

    Раніше повідомлялося, що керівник державного підприємства «Антонов» допоміг переправити через кордон свого родича. Підозрюваний включив родича до переліку працівників, що відряджалися за кордон.

    Нещодавно Служба безпеки України ліквідувала у Києві підпільну «типографію», де підробляли довідки про непридатність до військової служби.

    Також слідчі територіального управління ДБР у Миколаєві викрили двох мешканців Одещини, які організували незаконний бізнес та «допомагали» виїхати до Молдови чоловікам призовного віку.

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    Теги: росія окупанти прокуратура Одеса війна Україна окупація #stoprussia
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    Вивозив ухилянтів за кордон у прихованому відсіку: прокуратура викрила одесита