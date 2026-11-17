Працівники, які повідомляють про можливу корупцію, ризикують зіткнутися не лише з проблемами на роботі, а й із неприйняттям з боку колег. Навіть якщо перевірка не підтверджує порушень, у колективі такого працівника можуть сприймати як зрадника. Про це в коментарі «Главкому» заявив директор Координаційного центру з надання правничої допомоги Олександр Баранов під час форуму «Розвиток інституту викривання: довіра, підзвітність, доброчесність».

За словами Баранова, держава декларує захист викривачів, зокрема їхніх трудових прав. Однак ці гарантії не спрацьовують автоматично, а в разі порушення прав людині доводиться домагатися їх поновлення.

«Питання втрати роботи, звісно, є. Держава дає і декларує це з самого початку, що викривач захищений, зокрема з питань трудових прав. Автоматично це не працює. Але порушені права, звісно, можна відновити», – пояснив він.

Водночас навіть успішне поновлення на посаді через суд не завжди розв'язує проблему. Баранов зазначив, що судові процеси можуть тривати роками. Людині можуть виплатити заробітну плату за весь час вимушеного прогулу, однак після повернення вона часто не може нормально працювати в колективі.

«Людину звільняють, вона судиться, може роками судитися, їй виплачують за вимушений прогул заробітну плату за весь цей час, але вона приходить в організацію, і вона не може там реально далі нормально працювати. І здебільшого люди відновлюються на роботі і потім за власним бажанням звільняються», – розповів директор Координаційного центру.

Окремою проблемою він назвав ставлення колег до тих, хто повідомляє про можливі порушення. За словами Баранова, навіть якщо підозра не підтвердилася, людина може втратити довіру колективу.

«У нас сьогодні виходить, що викривач стає зрадником. Навіть у разі, якщо ніякої корупції нема. Корупції нема, людина думає, що корупція є, вона повідомляє обґрунтовані свої підозри, перевірили, нема корупції, але для внутрішнього середовища організації ця людина може стати зрадником, і від неї відвернуться всі», – зазначив він.

Баранов закликав формувати в державних і комунальних установах культуру, за якої повідомлення про корупцію не сприйматимуть як зраду. На його думку, керівники публічних установ мають демонструвати нульову толерантність до корупції, але водночас зберігати повагу до людей, які повідомляють про можливі порушення.

«Ми маємо подолати цю проблему і створити таку культуру, щоб оточуючі не вважали людину, яка повідомляє про корупцію, зрадником, щоб це був нормальний механізм», – наголосив він.

Також Баранов порадив повідомляти про корупцію, якщо людина має обґрунтовані підозри, навіть коли ще не володіє всіма фактами. Водночас він застеріг від поспішних висновків, заснованих лише на віддалених припущеннях.