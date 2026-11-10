Нові правила боротьби з міжнародною корупцією: Верховна Рада підтримала закон

Документ посилює відповідальність за підкуп іноземних посадовців і наближає українське законодавство до стандартів ОЕСР

10 листопада Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому законопроєкт №15056 щодо імплементації положень Конвенції про боротьбу з підкупом іноземних посадових осіб у міжнародних ділових операціях. Рішення підтримали 247 народних депутатів, десять парламентарів утрималися, жоден не проголосував проти. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на засідання парламенту.

Документ передбачає зміни до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України, а також закону «Про запобігання корупції». Його мета – привести національне законодавство у відповідність до вимог Конвенції Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР).

Зокрема, закон уточнює визначення іноземної посадової особи, розширює можливості притягнення юридичних осіб до відповідальності та врегульовує питання правонаступництва компаній у разі реорганізації.

Також передбачено вдосконалення процесуальних механізмів у справах щодо юридичних осіб. Зокрема, законодавці врегулювали можливість апеляційного оскарження окремих рішень слідчих суддів про застосування обмежувальних заходів до компаній під час досудового розслідування.

Ухвалення документа є частиною зобов’язань України в межах приєднання до Конвенції ОЕСР. Вона спрямована на протидію підкупу іноземних посадовців у міжнародних ділових операціях та передбачає спільні стандарти криміналізації таких дій для держав-учасниць.

Очікується, що імплементація положень конвенції посилить міжнародну співпрацю України у сфері протидії корупції та сприятиме європейській інтеграції.

Варто нагадати, що президент України Володимир Зеленський подав на розгляд Верховної Ради ініціативу, яка передбачає відновлення подання декларацій для працівників Служби безпеки України. Про це свідчать дані у картці документа на офіційному порталі парламенту.