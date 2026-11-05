Фігурант «Карфагену» розсміявся після оголошення рішення суду та зробив зухвалу заяву (відео)

Віталій Рибалко, відомий на записах НАБУ під прізвиськом Боксер, заявив, що «розбереться» із ситуацією

Фігурант справи «Карфаген» Віталій Рибалко, якого на оприлюднених НАБУ записах називають Боксером, розсміявся після оголошення запобіжного заходу та коротко прокоментував рішення суду. Відповідне відео опублікувано в мережі, пише «Главком».

На запитання про реакцію на рішення суду чоловік спочатку перепитав: «Що?», а потім відповів: «Розберемося» і демонстративно почав посміхатися.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у Telegram

Також журналісти поцікавилися, чи збирається він подавати апеляцію та чи вперше в житті перебуватиме під вартою. На останнє запитання Рибалко відповів ствердно.

Нагадаємо, 5 листопада Вищий антикорупційний суд обрав Віталію Рибалку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб – до 2 січня 2027 року. Під час судового засідання прокурор наполягав на триманні під вартою без альтернативи застави. Захист заперечував, зокрема ставив під сумнів можливість ідентифікувати Рибалка на відеозаписах.

Як відомо, раніше «Главком» повідомляв про масштабну операцію НАБУ і САП «Карфаген». За даними слідства, злочинна організація забезпечувала прикриття шахрайських колцентрів та інших незаконних бізнесів за хабарі високопосадовцям правоохоронних органів. Серед можливих учасників схеми називали працівників СБУ, Нацполіції та Офісу генерального прокурора.

Крім того, Національна поліція відсторонила від роботи частину співробітників після проведення обшуків НАБУ. У відомстві закликали утриматися від передчасних висновків до завершення розслідування та ухвалення відповідних рішень.

Раніше «Главком» розкрив подробиці операції «Карфаген». За версією слідства, учасники угруповання систематично отримували гроші від шахрайських колцентрів за невтручання в їхню діяльність, а понад 10 млн грн легалізували через рахунки близьких осіб.