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Боротьба із корупцією. Голова НАЗК викрив хитрість українських громад

Данило Муринський
glavcom.ua
Данило Муринський
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Боротьба із корупцією. Голова НАЗК викрив хитрість українських громад
Віктор Павлущик розповів про типові помилки в антикорупційних програмах органів влади
фото із відкритих джерел

У відомстві зазначають, що установи нерідко неповно оцінюють корупційні ризики та передбачають заходи, які не допомагають їх усунути.

Під час підготовки антикорупційних програм органи влади часто визначають ризики лише формально. Вони не повністю виявляють вразливі процеси та некоректно описують загрози. Через такий підхід ухвалення документа залишається лише формальністю, яка не захищає від реальної корупції. Про це голова Національного агентства з питань запобігання корупції Віктор Павлущик розповів «Главкому» під час форуму доброчесноті громад.

За словами Павлущика, аналіз антикорупційних програм показує, що організації стикаються з типовими труднощами під час їх розроблення. Зокрема, вразливі до корупції функції та процеси часто визначають формально й не завжди охоплюють найбільш ризиковані сфери.

Крім того, корупційні ризики подекуди ідентифікують не в повному обсязі, а їхні описи не завжди відповідають самому поняттю корупційного ризику.

«Головним результатом нашої роботи на цьому етапі є перехід громад від формальних «паперових» антикорупційних програм до реального захисту ресурсів», – зазначив Павлущик.

За його словами, НАЗК посилило координацію роботи уповноважених осіб із питань запобігання корупції, а також надання методичної та консультаційної допомоги.

Окремі громади вже представили свій досвід на Форумі доброчесності громад. Зокрема, Чернівці розповіли про запровадження внутрішнього аудиту в міській раді, Миколаїв – про реформу закупівель, а Обухівська громада – про антикорупційну програму, спрямовану на системні зміни.

Нагадаємо, що у 2025 році НАЗК відновило погодження антикорупційних програм органів влади. Після аналізу поданих документів агентство виявило системні недоліки: неповне визначення корупційних ризиків, порушення методології їх оцінювання та некоректні описи ризиків.

У січні 2026 року НАЗК оприлюднило аналітичний звіт про виконання антикорупційних програм за 2025 рік. Для дослідження відібрали 136 чинних програм і 60 звітів про їх виконання. Агентство оцінювало, зокрема, повноту та ефективність запланованих заходів, а також відповідність даних в офіційних документах інформації на Антикорупційному порталі.

Зазначимо, очільник НАЗК назвав сфери, де місцева влада найбільше грішить корупцією. 

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Теги: НАЗК Віктор Павлущик влада місцева влада

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