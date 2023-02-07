ДБР ідентифікувало пів сотні російських артилеристів, які обстрілювали Харків

В одному з будинків, де був штаб російських військових, ДБР знайшло схованку з таємною документацією 138 мотострілецької бригади

Працівники Державного бюро розслідувань, під час проведення стабілізаційних заходів на звільнених територіях Харківщини, знайшли сховані російські документи, за якими вдалося ідентифікувати російських артилеристів, що обстрілювали Харків з далекобійної артилерії. Про це повідомляє пресцентр Бюро.

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«В одному з будинків, де був штаб російських військових, ДБР знайшло схованку з таємною документацією 138 мотострілецької бригади збройних сил РФ», – йдеться в повідомленні.

Документи вказують, що саме цей підрозділ на початку вторгнення був перекинутий з полігону Курської області для просування на Харків.

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Зазначається, що військовослужбовці цієї бригади, половина з яких строковики, у червні-серпні 2022 року обстрілювали Харків, зокрема житловий масив Північної Салтівки у Київському районі. Для обстрілів використовувалися системи залпового вогню «Град», 152-мм самохідні установки «Акація» та інша далекобійна артилерія.

Завдяки знайденим документам вдалося повністю ідентифікувати 46 військовослужбовців 138 мотострілецької бригади РФ, номери зброї, яка за ними була закріплена, рапорти та багато іншої, корисної для слідства інформації.

Всі знайдені документи відповідно до чинного законодавства ДБР передає до СБУ для подальшого вивчення.

Раніше СБУ ідентифікувала співробітника ФСБ, який координував каральні органи окупантів у Херсоні.

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До слова, на Харківщині досі не ідентифікували понад 400 тіл людей, яких вбили росіяни.