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Журналісти ідентифікували командира «Вагнера» у Соледарі: деталі

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Журналісти ідентифікували командира «Вагнера» у Соледарі: деталі
За даними центру «Досьє», з 2016 року Єлізаров значиться у «Вагнері» із позивним «Лотос»
Центру «Досьє».

Раніше Єлізаров був офіцером російської армії, поки у 2014 році його не судили за шахрайство з квартирою

Штурмом найманців «Вагнера» у Соледарі командував колишній офіцер, чия кар'єра у 2014 році пішла під укіс. Його звинуватили у шахрайстві з квартирою. Про це повідомляють розслідувачі центру «Досьє».

Колишній офіцер ГРУ Антон Єлізаров є командувачем російського підрозділу ЧВК «Вагнера» у Соледарі.

За даними центру, Єлізарову 41 рік. Раніше він був офіцером російської армії, поки у 2014 році його не судили за шахрайство з квартирою, а тепер нагородили званням «герой Росії».

Востаннє Єлізаров «засвітився» на відео телеграм-каналу «Кепка Пригожина», де засновник «групи Вагнера» розповідає про нагородження медалями найманців «За взяття Соледара» (насправді місто досі контролюють ЗСУ) і представляє командира підрозділу, при цьому не називаючи його ім'я.

За даними розслідувачів, у 2014 році Антона Єлізарова звинуватили у шахрайстві зі службовою квартирою. За версією російського слідства, він надав недостовірні документи під час її приватизації. За це суд засудив його до трьох років позбавлення волі та зобов'язав сплатити штраф у розмірі 100 тисяч рублів. Два роки Єлізаров судився з Міноборони, але зрештою його виселили.

За даними центру «Досьє», з 2016 року Єлізаров значиться у «Вагнері» із позивним «Лотос», номер М-0136. Він воював у Сирії, де у 2017 році отримав осколкове поранення у стегно.

У 2018-2019 роках працював у Центральноафриканській республіці інструктором. 2021 року його поставили командувати штурмовим загоном у Лівії.

У вересні 2022 року Єлізарова помітили разом із Пригожиним та губернатором Волгоградської області на похороні «вагнерівця» Олексія Нагіна. На відеозаписі на Єлизарові видно нагороди – зірка героя Росії та зірки героя «Л/ДНР».

Нагадаємо, британська розвідка повідомила, чи вдалося ЗСУ зберегти свої позиції у Соледарі.

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Теги: розвідка шахрайство Міноборони документи штраф місто поранення відео британська розвідка Соледар ПВК Вагнера

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