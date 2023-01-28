На Харківщині досі не ідентифікували понад 400 тіл людей, яких вбили росіяни

Вдалося ідентифікувати 199 тіл

У Харківській області залишаються неідентифікованими ще понад 400 загиблих, які виявлені на звільнених від росіян територіях. Про це Національна поліція України повідомляє у Facebook.

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Криміналістам від початку роботи на звільнених від російських загарбників територіях Харківщини вдалося ідентифікувати 199 тіл, виявлених у братських могилах, на вулицях, у будинках, стихійних похованнях. Серед них – закатовані, розстріляні українці.

В Україні триває робота з ідентифікації тіл загиблих громадян внаслідок збройної агресії Росії. Криміналісти поліції попри погодні умови виконують роботу зі встановлення вбитих окупантами людей.

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фото: МВС

Зазвичай, лише за допомогою генетичної експертизи можна ідентифікувати вбитих. Спеціалісти-криміналісти відбирають зразки ДНК від родичів загиблих. І за допомогою мобільних ДНК-лабораторій на місці події проводять дослідження та детальний огляд вилучених біологічних зразків. ДНК-лабораторії дозволяють впродовж 105 хвилин виділити ДНК-профіль загиблого та порівняти його з вилученими у родичів зразками.

До слова, журналісти The New York Times ідентифікували десятки російських військових, які вбивали цивільних у Бучі - йдеться про бійців 234-го десантно-штурмового полку.