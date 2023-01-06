Ідентифіковано росіянку, яка мріє отримати чоловіка у чорному пакеті та купити авто

Ксенія Кисліцина часто публікує у соцмережах фото з Путіним

Росіянка мріє відправити свого чоловіка на війну в Україну, отримати за його ліквідацію гроші та придбати за ці гроші автомобіль. OSINT-експерт Іраклій Комахідзе ідентифікував особу жінки.

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На одному з телеграм-каналі виклали відео, де жінка розповідала про своє заповітне бажання – відправити свого чоловіка воювати в Україну під час другої хвилі мобілізації, щоб згодом отримати 4 мільйони для покупки «ах *єнної машини».

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«За підсумками експрес-OSINT, представляю цю сімейку алкоголіків із Нижнього Тагілу: 35-річна Ксенія Кисліцина, що мріє про вдівство, та у найближчій перспективі жмур 36-річний Вадим Кисліцин», – зауважив експерт.

Іраклій Комахідзе розповів, що легко встановив їхні особи, адже пара активно веде акаунти у російських соцмережах «Однокласники» та «Вконтакті».

«Ксенія права, скільки можна їздити на старому Hyundai. Та й виглядає вона у свої 35, у порівнянні з фото минулих років, на 55, це теж треба виправити», – додав експерт.

Помітно, що Ксенія Кисліцина є фанаткою диктатора Володимира Путіна, адже часто публікує у соцмережах фото з ним.

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фото: соцмережі

Нагадаємо, СБУ оголосила у міжнародний розшук росіянку, яка закликала ґвалтувати українок. Було зібрано беззаперечні докази щодо дружини російського загарбника, яка спонукала його до насильства над мирними жителями України. Зловмисницею виявилась громадянка РФ Ольга Биковська, яка проживає в окупованому Криму.

Після початку повномасштабного вторгнення вона закликала ґвалтувати українських жінок у тимчасово захоплених районах Херсонської області. Саме з такою «пропозицією» фігурантка звернулася до свого чоловіка, який входив до складу окупаційного угруповання РФ на території південного регіону.

Раніше повідомляли, що агресивна росіянка напала на українку в Туреччині. Через що виник між жінками конфлікт, наразі невідомо. Ролик починається з того моменту, коли українка починає на телефон знімати росіянку, коли та обзиває її «фашисткою» та «сволотою недоробленою», а також погрожує поскаржитися на «несанкціоновану зйомку» в адміністрацію готелю.