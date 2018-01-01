Держава оголосила в розшук шість тисяч злісних неплатників аліментів
- Сьогодні, 11:18
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Також через несплату аліментів 25 тисяч осіб не можуть виїхати за кордон
В Україні з початку дії закону з протидії неплатниками аліментів «Чужих дітей не буває» у розшук оголосили шість тисяч осіб. Про це повідомив міністр юстиції Павло Петренко.
«За 10 днів дії закону державними виконавцями було заборонено виїзд за кордон 25 тисячам осіб за несплату аліментів в період більше, ніж шість місяців. Ще 21-й тисячі осіб було заборонено керування транспортними засобами. Та ще шість тисяч осіб було оголошено в розшук», - повідомив Петренко.
Раніше повідомлялося, що платники аліментів повинні подавати щоквартальні звіти про здійснення оплати.
Міністр юстиції радить перевіряти наречених у реєстрі втікачів від аліментів. Як відомо, кожен охочий може скористатися єдиним реєстром боржників та злісних неплатників аліментів.
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