  1. Головна
  2. Країна
  3. Кримінал
    Кримінал

    Держава оголосила в розшук шість тисяч злісних неплатників аліментів

    Також через несплату аліментів 25 тисяч осіб не можуть виїхати за кордон
    В Україні з початку дії закону з протидії неплатниками аліментів «Чужих дітей не буває» у розшук оголосили шість тисяч осіб. Про це повідомив міністр юстиції Павло Петренко. «За 10 днів дії закону державними виконавцями було заборонено виїзд за кордон 25 тисячам осіб за несплату аліментів в період більше, ніж шість місяців. Ще
    • Сьогодні, 11:18
    • Розсилка

    Також через несплату аліментів 25 тисяч осіб не можуть виїхати за кордон

    В Україні з початку дії закону з протидії неплатниками аліментів «Чужих дітей не буває» у розшук оголосили шість тисяч осіб. Про це повідомив міністр юстиції Павло Петренко.

    «За 10 днів дії закону державними виконавцями було заборонено виїзд за кордон 25 тисячам осіб за несплату аліментів в період більше, ніж шість місяців. Ще 21-й тисячі осіб було заборонено керування транспортними засобами. Та ще шість тисяч осіб було оголошено в розшук», - повідомив Петренко.

    Читайте також

    Раніше повідомлялося, що платники аліментів повинні подавати щоквартальні звіти про здійснення оплати.

    Міністр юстиції радить перевіряти наречених у реєстрі втікачів від аліментів. Як відомо, кожен охочий може скористатися єдиним реєстром боржників та злісних неплатників аліментів.

    Читайте також: Нардепи, які не платять аліменти, штрафи та комуналку (Повний список)

    Читайте також
    Павло Петренко Міністерство юстиції
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ