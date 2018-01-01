Держава оголосила в розшук шість тисяч злісних неплатників аліментів

Також через несплату аліментів 25 тисяч осіб не можуть виїхати за кордон

В Україні з початку дії закону з протидії неплатниками аліментів «Чужих дітей не буває» у розшук оголосили шість тисяч осіб. Про це повідомив міністр юстиції Павло Петренко. «За 10 днів дії закону державними виконавцями було заборонено виїзд за кордон 25 тисячам осіб за несплату аліментів в період більше, ніж шість місяців. Ще



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Також через несплату аліментів 25 тисяч осіб не можуть виїхати за кордон

В Україні з початку дії закону з протидії неплатниками аліментів «Чужих дітей не буває» у розшук оголосили шість тисяч осіб. Про це повідомив міністр юстиції Павло Петренко.

«За 10 днів дії закону державними виконавцями було заборонено виїзд за кордон 25 тисячам осіб за несплату аліментів в період більше, ніж шість місяців. Ще 21-й тисячі осіб було заборонено керування транспортними засобами. Та ще шість тисяч осіб було оголошено в розшук», - повідомив Петренко.

Раніше повідомлялося, що платники аліментів повинні подавати щоквартальні звіти про здійснення оплати.

Міністр юстиції радить перевіряти наречених у реєстрі втікачів від аліментів. Як відомо, кожен охочий може скористатися єдиним реєстром боржників та злісних неплатників аліментів.

Читайте також: Нардепи, які не платять аліменти, штрафи та комуналку (Повний список)