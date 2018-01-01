Платники аліментів мають подавати щоквартальні звіти – Міністерство юстиції

Мін’юст раз на три місяці перевірятиме заборгованість за сплатою аліментів

Платники аліментів повинні подавати щоквартальні звіти про здійснення оплати. Про це в ефірі «Громадського» повідомив директор департаменту виконавчої служби Міністерства юстиції Олексій Воробйов. «Нам не важливо, яким чином він буде платити (платник аліментів – ред.): готівкою чи банківським переказом. Він має надати звіт



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Мін’юст раз на три місяці перевірятиме заборгованість за сплатою аліментів

Платники аліментів повинні подавати щоквартальні звіти про здійснення оплати.

Про це в ефірі «Громадського» повідомив директор департаменту виконавчої служби Міністерства юстиції Олексій Воробйов.

«Нам не важливо, яким чином він буде платити (платник аліментів – ред.): готівкою чи банківським переказом. Він має надати звіт про те, що він не має заборгованості», - пояснив він.

Воробйов зазначив, що відомство раз на три місяці перевірятиме заборгованість за сплатою аліментів. І якщо після трьох місяців у платника аліментів є заборгованість, його вносять до державного реєстру боржників.

Він додав, що у випадку розрахунку готівкою, зі стягувачів краще брати розписки, щоб не виникало питань під час звітності.

Якщо платник аліментів хоче поїхати за кордон, але має заборгованість, йому необхідно подати звіт про сплату. Тоді його випустять за межі України.

Як відомо, кожен охочий може скористатися єдиним реєстром боржників та злісних неплатників аліментів.

Раніше міністр юстиції порадив перевіряти наречених у реєстрі втікачів від аліментів.

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