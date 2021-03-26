ДФС виявила на Кіровоградщині підробленого пального на понад $1 млн (фото)

На одній із нафтобаз Кіровоградщини податківці виявили понад 1100 тонн паливно-мастильних матеріалів без дозвільних документів

Власник нафтобази планував продаж незаконної продукції через свою АЗС

У п'ятницю, 26 березня, співробітники Головного управління Державної фіскальної служби в Кіровоградській області в рамках операції «Акциз 2021» виявили понад 1100 тонн паливно-мастильних матеріалів на одній із нафтобаз області без відповідних дозвільних документів.

Про це йдеться у повідомленні на офіційному сайті Державної фіскальної служби.

У ході проведення слідчих дій оперативники виявили на території нафтобази понад 857 тис. літрів дизельного пального, 349 тис. літрів бензину різних марок та понад 138 тис. літрів розчинників. Загальна вартість незаконної продукції складає 34 млн грн.

Вказується, що власник нафтобази організував незаконне виготовлення автомобільного пального різних марок та інших паливно-мастильних матеріалів. Подальший продаж незаконної продукції підприємець мав намір здійснювати через власну АЗС під виглядом ліцензованого пального.

Таким чином, власник нафтобази намагався уникнути оподаткування виготовленої продукції, а також сплати за акциз.

«Продовжуємо боротьбу з «тіньовою економікою». Через існування нелегального бізнесу державний бюджет недоотримує кошти, з яких фінансуються зарплати лікарям, вчителям, субсидії тощо. Бізнес повинен працювати на користь громадян України, зміцнювати економічну безпеку держави, а не працювати «по-чорному», – зазначив голова ДФС Вадим Мельник.

Тепер слідчі Головного управління ДФС в Кіровоградській області проводять досудове розслідування у справі. Оперативний супровід здійснюється Управлінням стратегічних розслідувань в Кіровоградській області Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції України, УСБУ в Кіровоградській області.