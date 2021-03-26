Хто претендує на крісло керівника Податкової служби: список усіх кандидатів
Очільник ДПС матиме оклад у 29,4 тис. грн
Національне агентство з питань державної служби оприлюднило список кандидатів на посаду голови Державної податкової служби.
За даними НАДС, на участь у конкурсі на нового керівника ДПС зареєстровано дев’ятеро кандидатів:
- чинний голова податкової служби Олексій Любченко;
- ексзаступник міністра фінансів, генеральний директор ПАТ «Українська фінансова житлова компанія» Василь Шкураков;
- чинні заступники голови ДПС Наталія Рубан та Євген Олейніков;
- екскерівник Офісу великих платників податків ДФС Євген Бамбізов;
- екскерівник Головного управління ДФС у Києві Дмитро Зенін;
- ексначальник київського відділення Фонду держмайна Олександр Кучеренко;
- працівник Головного управління ДПС у Закарпатській області Василь Симчера;
- працівник Укртрансгазу Вячеслав Федоров.
Також НАДС оголосило конкурси на першого заступника та заступника голови ДПС.
З 18 березня уряд оголосив конкурс на нового очільника податкової служби з окладом у 29,4 тис. грн.
Також передбачені надбавка за ранг та інші доплати, надбавки, премії та додаткові стимулюючі виплати відповідно до законодавства.
Серед посадових обов'язків – здійснення повноважень керівника ДПС, реалізація держполітики у сфері державної податкової політики.
Кандидат повинен мати ступінь вищої освіти не нижче магістра, загальний стаж роботи не менше 7 років.
Серед вимог також досвід роботи на посадах держслужби категорії «А» чи на посадах не нижче керівників структурних підрозділів в органах місцевого самоврядування, або на керівних посадах у сферах державної податкової політики не менше 3 років.
Кандидат також має вільно володіти українською, англійською або французькою мовами.
Нагадаємо, на початку лютого Рада схвалила закон, який передбачає відновлення конкурсів на зайняття посад державних службовців.
Також у березні уряд визначив, як проводитимуться конкурси на держслужбу.