Хто претендує на крісло керівника Податкової служби: список усіх кандидатів

Очільник ДПС матиме оклад у 29,4 тис. грн

Національне агентство з питань державної служби оприлюднило список кандидатів на посаду голови Державної податкової служби.

За даними НАДС, на участь у конкурсі на нового керівника ДПС зареєстровано дев’ятеро кандидатів:

чинний голова податкової служби Олексій Любченко ;

; ексзаступник міністра фінансів, генеральний директор ПАТ «Українська фінансова житлова компанія» Василь Шкураков ;

чинні заступники голови ДПС Наталія Рубан та Євген Олейніков;

екскерівник Офісу великих платників податків ДФС Євген Бамбізов;

екскерівник Головного управління ДФС у Києві Дмитро Зенін;

ексначальник київського відділення Фонду держмайна Олександр Кучеренко;

працівник Головного управління ДПС у Закарпатській області Василь Симчера;

працівник Укртрансгазу Вячеслав Федоров.

Конкурс на посаду голови ДПС триває

Також НАДС оголосило конкурси на першого заступника та заступника голови ДПС.

З 18 березня уряд оголосив конкурс на нового очільника податкової служби з окладом у 29,4 тис. грн.

Також передбачені надбавка за ранг та інші доплати, надбавки, премії та додаткові стимулюючі виплати відповідно до законодавства.

Серед посадових обов'язків – здійснення повноважень керівника ДПС, реалізація держполітики у сфері державної податкової політики.

Кандидат повинен мати ступінь вищої освіти не нижче магістра, загальний стаж роботи не менше 7 років.

Серед вимог також досвід роботи на посадах держслужби категорії «А» чи на посадах не нижче керівників структурних підрозділів в органах місцевого самоврядування, або на керівних посадах у сферах державної податкової політики не менше 3 років.

Кандидат також має вільно володіти українською, англійською або французькою мовами.

Нагадаємо, на початку лютого Рада схвалила закон, який передбачає відновлення конкурсів на зайняття посад державних службовців.

Також у березні уряд визначив, як проводитимуться конкурси на держслужбу.



