  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Хто претендує на крісло керівника Податкової служби: список усіх кандидатів

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    На посаду головного податківця претендують дев'ятеро осіб&nbsp; - Хто претендує на крісло керівника Податкової служби: список усіх кандидатів
    На посаду головного податківця претендують дев'ятеро осіб 
    Фото з відкритих джерел

    Очільник ДПС матиме оклад у 29,4 тис. грн

    Національне агентство з питань державної служби оприлюднило список кандидатів на посаду голови Державної податкової служби.

    За даними НАДС, на участь у конкурсі на нового керівника ДПС зареєстровано дев’ятеро кандидатів:

    • чинний голова податкової служби Олексій Любченко;
    • ексзаступник міністра фінансів, генеральний директор ПАТ «Українська фінансова житлова компанія» Василь Шкураков;
    • чинні заступники голови ДПС Наталія Рубан та Євген Олейніков;
    • екскерівник Офісу великих платників податків ДФС Євген Бамбізов;
    • екскерівник Головного управління ДФС у Києві Дмитро Зенін;
    • ексначальник київського відділення Фонду держмайна Олександр Кучеренко;
    • працівник Головного управління ДПС у Закарпатській області Василь Симчера;
    • працівник Укртрансгазу Вячеслав Федоров.
    Конкурс на посаду голови ДПС триває
    Конкурс на посаду голови ДПС триває

    Також НАДС оголосило конкурси на першого заступника та заступника голови ДПС.

    З 18 березня уряд оголосив конкурс на нового очільника податкової служби з окладом у 29,4 тис. грн.

    Також передбачені надбавка за ранг та інші доплати, надбавки, премії та додаткові стимулюючі виплати відповідно до законодавства.

    Серед посадових обов'язків – здійснення повноважень керівника ДПС, реалізація держполітики у сфері державної податкової політики.

    Кандидат повинен мати ступінь вищої освіти не нижче магістра, загальний стаж роботи не менше 7 років.

    Серед вимог також досвід роботи на посадах держслужби категорії «А» чи на посадах не нижче керівників структурних підрозділів в органах місцевого самоврядування, або на керівних посадах у сферах державної податкової політики не менше 3 років.

    Кандидат також має вільно володіти українською, англійською або французькою мовами.

    Нагадаємо, на початку лютого Рада схвалила закон, який передбачає відновлення конкурсів на зайняття посад державних службовців.

    Також у березні уряд визначив, як проводитимуться конкурси на держслужбу.


    Теги: ДФС державна служба податки чиновник уряд Державна податкова служба стаж
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies