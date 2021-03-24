На Харківщині виявили 200 тонн незаконно виготовленого палива (фото)

Наразі проводять заходи щодо встановлення каналів постачання сировини

У Харківській області податкова міліція спільно із працівниками СБУ викрили незаконне виробництво паливо-мастильних матеріалів. Про це повідомили в пресцентрі Державної фіскальної служби.

Встановлено, що посадові особи одного із суб’єктів господарської діяльності, не маючи на це жодних дозвільних документів, організували та здійснювали незаконне виробництво паливно-мастильних матеріалів, які в подальшому реалізовувалися на території Харківської області.

У результаті проведених санкціонованих обшуків офісних приміщень, нафтобаз та АЗС виявлено паливо-мастильні матеріали загальним об’ємом близькотонн та орієнтовною ринковою вартістю понад мільйона гривень.

Наразі проводять заходи щодо встановлення каналів постачання сировини та місць реалізації готової продукції, готується клопотання до суду щодо арешту виявленого майна.

Нагадаємо, в Кіровоградській області правоохоронці викрили злочинну групу, яка займалася масштабним виробництвом фальсифікованого дизпалива і бензину. Для виготовлення контрафактного палива у промислових масштабах організатори незаконного бізнесу облаштували на території приватної нафтобази підпільний міні-завод.

Ситуація на ринку палива різко змінилася. Якщо два тижні тому середня вартість бензину, дизпалива і автогазу була практично стабільною, то минулого тижня ми побачили значне зростання цін.