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    На Харківщині виявили 200 тонн незаконно виготовленого палива (фото)

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    Незаконну діяльність організували посадові особи&nbsp;одного із суб&rsquo;єктів господарської діяльності - На Харківщині виявили 200 тонн незаконно виготовленого палива (фото)
    Незаконну діяльність організували посадові особи одного із суб’єктів господарської діяльності
    Фото: Державна фіскальна служба України

    Наразі проводять заходи щодо встановлення каналів постачання сировини

    У Харківській області податкова міліція спільно із працівниками СБУ викрили незаконне виробництво паливо-мастильних матеріалів. Про це повідомили в пресцентрі Державної фіскальної служби.

    Встановлено, що посадові особи одного із суб’єктів господарської діяльності, не маючи на це жодних дозвільних документів, організували та здійснювали незаконне виробництво паливно-мастильних матеріалів, які в подальшому реалізовувалися на території Харківської області.

    У результаті проведених санкціонованих обшуків офісних приміщень, нафтобаз та АЗС виявлено паливо-мастильні матеріали загальним об’ємом близькотонн та орієнтовною ринковою вартістю понад мільйона гривень.

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    На Харківщині виявили 200 тонн незаконно виготовленого палива (фото)
    На Харківщині виявили 200 тонн незаконно виготовленого палива (фото)
    На Харківщині виявили 200 тонн незаконно виготовленого палива (фото)
    Фото: Державна фіскальна служба України

    Наразі проводять заходи щодо встановлення каналів постачання сировини та місць реалізації готової продукції, готується клопотання до суду щодо арешту виявленого майна.

    Нагадаємо, в Кіровоградській області правоохоронці викрили злочинну групу, яка займалася масштабним виробництвом фальсифікованого дизпалива і бензину. Для виготовлення контрафактного палива у промислових масштабах організатори незаконного бізнесу облаштували на території приватної нафтобази підпільний міні-завод.

    Ситуація на ринку палива різко змінилася. Якщо два тижні тому середня вартість бензину, дизпалива і автогазу була практично стабільною, то минулого тижня ми побачили значне зростання цін.

    Теги: Харків ДФС СБУ час
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