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    Директор аеропорту «Миколаїв» попався на передачі хабара у 700 тис гривень

    Голойко став 9424 корупціонером, затриманим правоохоронцями за 2017 рік, - повідомив Луценко
    Минулої ночі силами поліції та прокуратури під час передачі хабаря було затримано директора аеропорту «Миколаїв» Михайло Голойко. Про це повідомив Генпрокурор Юрій Луценко. [GALLERY_BLOCK] «Хабародавець - камікадзе, директор міжнародного аеропорту «Миколаїв» Галайко запропонував голові ОДА Миколаївщини 700 тис
    • Сьогодні, 11:55
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    Голойко став 9424 корупціонером, затриманим правоохоронцями за 2017 рік, - повідомив Луценко

    Минулої ночі силами поліції та прокуратури під час передачі хабаря було затримано директора аеропорту «Миколаїв» Михайло Голойко. Про це повідомив Генпрокурор Юрій Луценко.

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    Директор аеропорту «Миколаїв» попався на передачі хабара у 700 тис гривень
    Директор аеропорту «Миколаїв» попався на передачі хабара у 700 тис гривень

    «Хабародавець - камікадзе, директор міжнародного аеропорту «Миколаїв» Галайко запропонував голові ОДА Миколаївщини 700 тис грн за продовження трудового контракту», - написав глава ГПУ.

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    Зазначені грошові кошти корупціонер отримав в якості «відкату» від керівника ТОВ «Автомагістраль» за підписання актів виконаних робіт по будівництву злітної смуги на суму 64млн.

    «Зловмисник дуже помилився. Губернатор Миколаївщини - ще той професіонал боїв без правил. Вчора вночі силами Нацполіції та облпрокуратури гр Галайка затримано на гарячому в службовому кабінеті голови Миколаївської ОДА. Він став 9424 корупціонером, затриманим правоохоронцями за 2017 рік», - повідомив Луценко.

     

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    Юрій Луценко Генпрокурор хабар Миколаїв аеропорт
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