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    Луценко запевняє, що підстав для арешту Саакашвілі достатньо

    Підстав для підозр Саакашвілі досить, для запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту більш ніж достатньо, зазначив генпрокурор
    Генеральний прокурор України Юрій Луценко наполягає, що існує достатньо підстав для оголошених підозр і обрання запобіжного заходу лідеру партії «Рух нових сил», екс-президенту Грузії Михайлу Саакашвілі і його соратнику Северіону Дангадзе. Про це він заявив в інтерв'ю українським телеканалам. «На даний момент підстав для підозри
    • Сьогодні, 07:06
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    Михайло Саакашвілі
    Михайло Саакашвілі

    Підстав для підозр Саакашвілі досить, для запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту більш ніж достатньо, зазначив генпрокурор

    Генеральний прокурор України Юрій Луценко наполягає, що існує достатньо підстав для оголошених підозр і обрання запобіжного заходу лідеру партії «Рух нових сил», екс-президенту Грузії Михайлу Саакашвілі і його соратнику Северіону Дангадзе.

    Про це він заявив в інтерв'ю українським телеканалам.

    «На даний момент підстав для підозри достатньо. Подальші слідчі дії повинні привести нас до обвинувальних актів. Підстав для підозр досить, для запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту більш ніж достатньо. Подивимося, які рішення приймуть наступні суди», - сказав він.

    Луценко зазначив, що на сьогоднішній день ніхто, крім спеціалізованого державного інституту України, не проводив ніякої іншої експертизи поданих слідством аудіозаписів у цій справі.

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    «Крім того, у нас є свідчення двох осіб, які привезли сотні тисяч доларів, а потім і євро, і передали правій руці Саакашвілі, і це зафіксовано як на аудіо, так і переписані всі номери купюр, частина з яких були вилучені під час арешту правої руки пана Саакашвілі Сіверіона Донгадзе на трасі між Києвом і російським кордоном», - підкреслив він.

    Нагадаємо, вчора, 26 грудня, Окружний адміністративний суд Києва не задовольнив клопотання захисту Саакашвілі, в якому він просив суд заборонити Міністерству юстиції України здійснювати екстрадицію їхнього підзахисного до набрання законної сили рішення суду за позовом Саакашвілі до міграційної служби щодо відмови у надані йому додаткового захисту.

    До слова, 22 грудня Апеляційний суд Києва переніс на 3 січня 2018 року розгляд скарги прокурорів на рішення суду першої інстанції, яким було відмовлено в обранні Саакашвілі запобіжного заходу  у вигляді домашнього арешту із носінням електронного браслета.

    Як повідомлялося раніше, лідер «Руху нових сил» Михайло Саакашвілі не братиме участі у допиті СБУ, він заявив, що повістку йому надали з порушенням.

    Крім того Саакашвілі готує позов до Європейського суду з прав людини з вимогою компенсації за його ніби-то викрадення українськими силовиками.

    Джерело: Інтерфакс-Україна

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