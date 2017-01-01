Луценко запевняє, що підстав для арешту Саакашвілі достатньо

Підстав для підозр Саакашвілі досить, для запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту більш ніж достатньо, зазначив генпрокурор

Генеральний прокурор України Юрій Луценко наполягає, що існує достатньо підстав для оголошених підозр і обрання запобіжного заходу лідеру партії «Рух нових сил», екс-президенту Грузії Михайлу Саакашвілі і його соратнику Северіону Дангадзе. Про це він заявив в інтерв'ю українським телеканалам. «На даний момент підстав для підозри



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Михайло Саакашвілі

Підстав для підозр Саакашвілі досить, для запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту більш ніж достатньо, зазначив генпрокурор

Генеральний прокурор України Юрій Луценко наполягає, що існує достатньо підстав для оголошених підозр і обрання запобіжного заходу лідеру партії «Рух нових сил», екс-президенту Грузії Михайлу Саакашвілі і його соратнику Северіону Дангадзе.

Про це він заявив в інтерв'ю українським телеканалам.

«На даний момент підстав для підозри достатньо. Подальші слідчі дії повинні привести нас до обвинувальних актів. Підстав для підозр досить, для запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту більш ніж достатньо. Подивимося, які рішення приймуть наступні суди», - сказав він.

Луценко зазначив, що на сьогоднішній день ніхто, крім спеціалізованого державного інституту України, не проводив ніякої іншої експертизи поданих слідством аудіозаписів у цій справі.

«Крім того, у нас є свідчення двох осіб, які привезли сотні тисяч доларів, а потім і євро, і передали правій руці Саакашвілі, і це зафіксовано як на аудіо, так і переписані всі номери купюр, частина з яких були вилучені під час арешту правої руки пана Саакашвілі Сіверіона Донгадзе на трасі між Києвом і російським кордоном», - підкреслив він.

Нагадаємо, вчора, 26 грудня, Окружний адміністративний суд Києва не задовольнив клопотання захисту Саакашвілі, в якому він просив суд заборонити Міністерству юстиції України здійснювати екстрадицію їхнього підзахисного до набрання законної сили рішення суду за позовом Саакашвілі до міграційної служби щодо відмови у надані йому додаткового захисту.

До слова, 22 грудня Апеляційний суд Києва переніс на 3 січня 2018 року розгляд скарги прокурорів на рішення суду першої інстанції, яким було відмовлено в обранні Саакашвілі запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту із носінням електронного браслета.

Як повідомлялося раніше, лідер «Руху нових сил» Михайло Саакашвілі не братиме участі у допиті СБУ, він заявив, що повістку йому надали з порушенням.

Крім того Саакашвілі готує позов до Європейського суду з прав людини з вимогою компенсації за його ніби-то викрадення українськими силовиками.

Джерело: Інтерфакс-Україна