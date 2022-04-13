Дніпропетровщина: поліція затримала російських диверсантів (фото)
У підозрюваних виявили російські паспорти та зброю
У Юр’ївському районі поліцейські виявили п’ять громадян Росії, яких підозрюють у скоєнні диверсії. Про це повідомив відділ комунікації поліції Дніпропетровської області за матеріалами Павлоградського районного відділу поліції.
11 квітня співробітники карного розшуку Павлоградського районного відділу поліції спільно з колегами з управління карного розшуку ГУНП в Дніпропетровській області провели три санкціоновані судом обшуки за місцями мешкання жителів Юр’ївського району.
Загалом перевірили 20 громадян. які могли бути диверсантами. У п'ятьох виявили паспорти РФ. Причому один із затриманих мав також українські документи.
Також правоохоронці вилучили у підозрюваних карабін з оптичним прицілом та 74 набої до нього.
Вилучені документи та зброю направили на експертне дослідження.Триває слідство.
Нагадаємо, у Києві силовики затримали росіян, які вербували колаборантів і диверсантів.
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