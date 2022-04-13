Дніпропетровщина: поліція затримала російських диверсантів (фото)

У підозрюваних виявили російські паспорти та зброю

У Юр’ївському районі поліцейські виявили п’ять громадян Росії, яких підозрюють у скоєнні диверсії. Про це повідомив відділ комунікації поліції Дніпропетровської області за матеріалами Павлоградського районного відділу поліції.

11 квітня співробітники карного розшуку Павлоградського районного відділу поліції спільно з колегами з управління карного розшуку ГУНП в Дніпропетровській області провели три санкціоновані судом обшуки за місцями мешкання жителів Юр’ївського району.

Загалом перевірили 20 громадян. які могли бути диверсантами. У п'ятьох виявили паспорти РФ. Причому один із затриманих мав також українські документи.

Також правоохоронці вилучили у підозрюваних карабін з оптичним прицілом та 74 набої до нього.

Вилучені документи та зброю направили на експертне дослідження.Триває слідство.

Нагадаємо, у Києві силовики затримали росіян, які вербували колаборантів і диверсантів.

Також росіяни підшукували в українській столиці людей, які готові були б шкодити ЗСУ.