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    Дніпропетровщина: поліція затримала російських диверсантів (фото)

    На Дніпропетровщині українські поліцейські затримали російських диверсантів&nbsp; - Дніпропетровщина: поліція затримала російських диверсантів (фото)
    На Дніпропетровщині українські поліцейські затримали російських диверсантів 
    фото: national.police.ua / Instagram

    У підозрюваних виявили російські паспорти та зброю

    У Юр’ївському районі поліцейські виявили п’ять громадян Росії, яких підозрюють у скоєнні диверсії. Про це повідомив відділ комунікації поліції Дніпропетровської області за матеріалами Павлоградського районного відділу поліції.

    11 квітня співробітники карного розшуку Павлоградського районного відділу поліції спільно з колегами з управління карного розшуку ГУНП в Дніпропетровській області провели три санкціоновані судом обшуки за місцями мешкання жителів Юр’ївського району.

    Загалом перевірили 20 громадян. які могли бути диверсантами. У п'ятьох виявили паспорти РФ. Причому один із затриманих мав також українські документи.

    Також правоохоронці вилучили у підозрюваних карабін з оптичним прицілом та 74 набої до нього.

    Вилучені документи та зброю направили на експертне дослідження.Триває слідство.

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    Дніпропетровщина: поліція затримала російських диверсантів (фото)
    Дніпропетровщина: поліція затримала російських диверсантів (фото)
    Національна поліція України

    Нагадаємо, у Києві силовики затримали росіян, які вербували колаборантів і диверсантів.

    Також росіяни підшукували в українській столиці людей, які готові були б шкодити ЗСУ.

    Теги: росія Дніпропетровщина поліція диверсия
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    Дніпропетровщина: поліція затримала російських диверсантів (фото)