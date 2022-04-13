У Києві затримали росіян, які вербували колаборантів і диверсантів
Також росіяни підшукували в українській столиці людей, які готові були б шкодити ЗСУ
У Києві правоохоронці затримали росіян, які незаконно переправляли осіб через державний кордон України, щоб ті шкодили ЗСУ. Про це повідомили у Telegram-каналі «Оперативний ЗСУ».
Затриманими виявилися троє росіян. Зловмисникам від 24 до 30 років.
Протягом 2021–2022 років група громадян РФ організувала схему з незаконного переправлення громадян Росії через державний кордон України з метою злочинної діяльності проти військових підрозділів Збройних Сил України та інших військових формувань.
«Правопорушники винаймали житло в Києві та підшукували громадян України, які б відкривали в банках на своє ім’я рахунки, здійснювали необхідні перераховування коштів, допомагали пересуватись по території України та передавали відомості, які можуть зашкодити суверенітету та територіальній цілісності нашої держави», − пояснив заступник начальника слідчого управління поліції Києва Артем Родигін.
Він додав, що під час проведених обшуків у фігурантів кримінального провадження правоохоронці виявили та вилучили банківські картки, на які перераховувались кошти, а також засоби зв’язку та флеш-накопичувачі.
Зараз усі трьох тримають під вартою. Слідство триває.
Нагадаємо, напередодні співробітники СБУ затримала проросійського політика та куму президента РФ Віктора Медведчука.
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Медведчук намагався незаконно перетнути державний кордон і втекти.