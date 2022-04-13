У Києві затримали росіян, які вербували колаборантів і диверсантів

У Києві силовики затримали росіян, які розгорнули в столиці свою диверсійну діяльність

Також росіяни підшукували в українській столиці людей, які готові були б шкодити ЗСУ

У Києві правоохоронці затримали росіян, які незаконно переправляли осіб через державний кордон України, щоб ті шкодили ЗСУ. Про це повідомили у Telegram-каналі «Оперативний ЗСУ».

Затриманими виявилися троє росіян. Зловмисникам від 24 до 30 років.

Протягом 2021–2022 років група громадян РФ організувала схему з незаконного переправлення громадян Росії через державний кордон України з метою злочинної діяльності проти військових підрозділів Збройних Сил України та інших військових формувань.

«Правопорушники винаймали житло в Києві та підшукували громадян України, які б відкривали в банках на своє ім’я рахунки, здійснювали необхідні перераховування коштів, допомагали пересуватись по території України та передавали відомості, які можуть зашкодити суверенітету та територіальній цілісності нашої держави», − пояснив заступник начальника слідчого управління поліції Києва Артем Родигін.

Він додав, що під час проведених обшуків у фігурантів кримінального провадження правоохоронці виявили та вилучили банківські картки, на які перераховувались кошти, а також засоби зв’язку та флеш-накопичувачі.

Зараз усі трьох тримають під вартою. Слідство триває.

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Нагадаємо, напередодні співробітники СБУ затримала проросійського політика та куму президента РФ Віктора Медведчука.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Медведчук намагався незаконно перетнути державний кордон і втекти.