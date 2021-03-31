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    До України з Туреччини «припливли» фальшиві акцизні марки на десятки мільйонів (фото)

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    Вилучено&nbsp;1,9 млн акцизних марок - До України з Туреччини «припливли» фальшиві акцизні марки на десятки мільйонів (фото)
    Вилучено 1,9 млн акцизних марок
    Фото: СБУ

    Підроблені акцизні марки призначалися для нелегально виготовленої алкогольної продукції

    Служба безпеки України заблокувала на Одещині незаконне ввезення до України 1,9 млн акцизних марок, які призначалися для нелегально виготовленої алкогольної продукції. Вартість такої кількості справжніх акцизних марок державного зразка становить кілька десятків млн грн.

    Про це повідомляє пресцентр СБУ.

    Вантаж прибув до порту Чорноморська поромом із Туреччини.

    Оперативники спецслужби встановили, що з порту українські акцизні марки хотіли перевезти до Києва – на адресу одного із підприємств.

    Під час огляду вантажівки правоохоронці виявили приховані у рулонах з фольгою підроблені українські акцизні марки. Вони призначалися для нелегально виготовленої алкогольної продукції.

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    До України з Туреччини «припливли» фальшиві акцизні марки на десятки мільйонів (фото)
    До України з Туреччини «припливли» фальшиві акцизні марки на десятки мільйонів (фото)
    До України з Туреччини «припливли» фальшиві акцизні марки на десятки мільйонів (фото)
    До України з Туреччини «припливли» фальшиві акцизні марки на десятки мільйонів (фото)
    До України з Туреччини «припливли» фальшиві акцизні марки на десятки мільйонів (фото)

    Наразі тривають відповідні процесуальні дії для фіксації факту правопорушення.

    Операція проводилась Головним управлінням по боротьбі з корупцією та оргзлочинністю СБУ спільно з УСБУ в Одеській області, митниками, Управлінням стратегічних розслідувань Нацполіції та прикордонниками.

    Теги: Туреччина СБУ кримінал акциз алкоголь Одещина
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