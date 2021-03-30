Збитки на 24 млн грн. Чиновники придумали, як заробити на землях Мін'юсту

Земля протиправно використовувалась чиновниками для вирощування сільськогосподарських культур

Служба безпеки України викрила корупційний механізм користування земельними ділянками державних підприємств Міністерства юстиції. За попередніми оцінками, державному бюджету завдано збитки на майже 24 млн грн.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Земля протиправно використовувалась чиновниками для вирощування сільськогосподарських культур.

Оперативники спецслужби встановили, що керівник державного підприємства підписав договори із комерційною структурою про надання сільськогосподарських робіт і послуг. За виконані роботи держпідприємство вирішило реалізувати бізнесмену ввесь зібраний урожай. Але посадовці значно занизили показники і продали збіжжя значно заниженою вартістю.

Ініційована СБУ експертиза підтвердила проведення оборудки.

Наразі керівнику держпідприємства повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення.

Триває досудове слідство.

Документування протиправної діяльності проводилось співробітниками Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України спільно із слідчими Головного слідчого управління Нацполіції під процесуальним керівництвом Офісу Генпрокурора за участі підрозділу по боротьбі з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом Державної податкової служби і Департаменту з питань виконання кримінальних покарань Міністерства юстиції.