СБУ ліквідувала ботоферму, яка розповсюджувала фейки про вакцинацію

Спеціалізовані апаратно-програмні комплекси зловмисники використовували для створення і просування фейкових акаунтів у соціальних мережах

Слідчі встановили, що діяльність ботоферми фінансувалась із Росії

В Україні заблокували роботу мережі ботоферм, які розповсюджували фейкову інформацію для дискредитації вакцинації та на підтримку терористичних організацій «Л/ДНР». За даними пресслужби СБУ, їх фінансували з території РФ.

«Кіберфахівці Служби безпеки України заблокували роботу мережі ботоферм, які розповсюджували фейкову інформацію про нашу державу. Зловмисники забезпечували поширювання постів для дискредитації вакцинації та на підтримку терористичних організацій «Л/ДНР». Встановлено, що їх фінансували з території РФ через електронні гаманці санкційних платіжних систем», - йдеться у повідомленні.

За даними СБУ, у протиправній діяльності організатори схеми використовували сім-картки українських операторів мобільного зв’язку. Під час проведення обшуків правоохоронці виявили і вилучили комп’ютерну техніку зі встановленим спеціалізованим програмним забезпеченням; Gsm sms banking, sim bank, GoIP шлюзи; кілька сотень сім-карток.

Оперативники спецслужби встановили, що незаконну схему організували четверо мешканців Хмельницького. Вони розмістили обладнання в орендованому приміщенні торговельного центру та за місцями проживання. Спеціалізовані апаратно-програмні комплекси зловмисники використовували для створення і просування фейкових акаунтів у соціальних мережах для поширення неправдивої інформації серед населення.

Частину обладнання зловмисники використовували для заробітку на незаконній маршрутизації міжнародного телекомунікаційного трафіку, повідомили у СБУ.

У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку) Кримінального кодексу України, триває досудове слідство. Встановлюються всі особи, причетні до протиправної діяльності.