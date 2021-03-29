На Вінниччині правоохоронці викрили виробництво фальсифікату відомої горілки на суму понад 100 тис. грн

Зловмисники, у яких вилучили фальсифікат, є частиною цілого угруповання, яке займалось виготовленням та збутом нібито шведської горілки «Абсолют»

Було проведено обшук і у мешканця Вінниці, який приймав замовлення на незаконну продукцію

Під час санкціонованого обшуку на території одного з приватних будинків у Могилів-Подільському районі було знайдено фальсифіковану горілку на суму понад 100 тисяч гривень. Крім того, вилучено засоби виготовлення сурогату та тару для фасування, повідомляють представники ГУ ДФС у Вінницькій області.

Операція проводилась податківцями спільно з УСБУ у Вінницькій області.

Повідомляється, що зловмисники у яких вилучили фальсифікат, є частиною цілого угруповання, яке займалось виготовленням та збутом нібито шведської горілки «Абсолют».

Крім того, було проведено обшук і у мешканця Вінниці, який приймав замовлення на незаконну продукцію. У нього правоохоронці знайшли записи, що підтверджують фінансові операції, готівку та мобільні телефони, які використовувались для продажу.

Наразі триває досудове розслідування, у рамках якого встановлюється повне коло осіб причетних до незаконної діяльності.

Нагадаємо, Служба безпеки України заблокувала у Дніпропетровській та Київській областях схему оптового збуту контрафактних спирту. За оперативними даними, середньомісячний обіг «продукції» становив до 5 млн грн. Встановлено, що представники столичної комерційної структури організували виробництво етилового спирту під виглядом антисептичних засобів і розчинників. Логістичний центр з розповсюдження фальсифікату вони облаштували в орендованих складських приміщеннях на території Дніпропетровської області.