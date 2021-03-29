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    На Вінниччині правоохоронці викрили виробництво фальсифікату відомої горілки на суму понад 100 тис. грн

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    Зловмисники, у яких вилучили фальсифікат, є частиною цілого угруповання, яке займалось виготовленням та збутом нібито шведської горілки &laquo;Абсолют&raquo; - На Вінниччині правоохоронці викрили виробництво фальсифікату відомої горілки на суму понад 100 тис. грн
    Зловмисники, у яких вилучили фальсифікат, є частиною цілого угруповання, яке займалось виготовленням та збутом нібито шведської горілки «Абсолют»
    фото: ДФС у Вінницькій області

    Було проведено обшук і у мешканця Вінниці, який приймав замовлення на незаконну продукцію

    Під час санкціонованого обшуку на території одного з приватних будинків у Могилів-Подільському районі було знайдено фальсифіковану горілку на суму понад 100 тисяч гривень. Крім того, вилучено засоби виготовлення сурогату та тару для фасування, повідомляють представники ГУ ДФС у Вінницькій області.

    Операція проводилась податківцями спільно з УСБУ у Вінницькій області.

    Повідомляється, що зловмисники у яких вилучили фальсифікат, є частиною цілого угруповання, яке займалось виготовленням та збутом нібито шведської горілки «Абсолют».

    Крім того, було проведено обшук і у мешканця Вінниці, який приймав замовлення на незаконну продукцію. У нього правоохоронці знайшли записи, що підтверджують фінансові операції, готівку та мобільні телефони, які використовувались для продажу.

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    На Вінниччині правоохоронці викрили виробництво фальсифікату відомої горілки на суму понад 100 тис. грн
    На Вінниччині правоохоронці викрили виробництво фальсифікату відомої горілки на суму понад 100 тис. грн

    Наразі триває досудове розслідування, у рамках якого встановлюється повне коло осіб причетних до незаконної діяльності.

    Нагадаємо, Служба безпеки України заблокувала у Дніпропетровській та Київській областях схему оптового збуту контрафактних спирту. За оперативними даними, середньомісячний обіг «продукції» становив до 5 млн грн. Встановлено, що представники столичної комерційної структури організували виробництво етилового спирту під виглядом антисептичних засобів і розчинників. Логістичний центр з розповсюдження фальсифікату вони облаштували в орендованих складських приміщеннях на території Дніпропетровської області.

    Теги: ДФС СБУ контрабанда алкоголь Вінниччина
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