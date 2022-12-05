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Ексберкутівець, який штурмував Майдан, отримав вирок суду  

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Ексберкутівець, який штурмував Майдан, отримав вирок суду  
1 грудня 2014 року силовики напали на мирний мітинг  
фото: Watchers.Media

Садовніченка заочно засуджено на вісім років тюрми 

Суддя Печерського районного суду Києва Віта Бортницька ухвалила рішення засудити до восьми років тюрми харківського ексберкутівця Ігоря Садовніченка. Він брав участь у штурмі мирного мітингу на Майдані 1 грудня 2013 року. Про це інформує проєкт Watchers.Media. 

Розгляд справи в суді відбувався у формі спеціального судового провадження (in absentia), відомого як «заочний розгляд». Прокуратура просила саме про таке покарання, тоді як адвокат Садовніченка із центру безоплатної правової допомоги наполягав на виправданні.

Садовніченка обвинувачують у перевищенні влади та службових повноважень із застосуванням насильства. Так офіційно кваліфікували жорстоке побиття силовиками активіста Владислава Загоровка 1 грудня 2013 року на вулиці Банковій біля тодішньої адміністрації президента. 

Зазначимо, Ігор Садовніченко перебуває у розшуку з 2015 року. Щодо нього діє ухвала суду про дозвіл на його затримання з метою приводу. 
 
За даними слідства, Ігор Садовніченко брав участь у розгоні протестувальників під час Революції гідності.
 

Теги: мітинг вирок адвокат

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