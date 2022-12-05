Ексберкутівець, який штурмував Майдан, отримав вирок суду  

Садовніченка заочно засуджено на вісім років тюрми

Суддя Печерського районного суду Києва Віта Бортницька ухвалила рішення засудити до восьми років тюрми харківського ексберкутівця Ігоря Садовніченка. Він брав участь у штурмі мирного мітингу на Майдані 1 грудня 2013 року. Про це інформує проєкт Watchers.Media.

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Розгляд справи в суді відбувався у формі спеціального судового провадження (in absentia), відомого як «заочний розгляд». Прокуратура просила саме про таке покарання, тоді як адвокат Садовніченка із центру безоплатної правової допомоги наполягав на виправданні.

Садовніченка обвинувачують у перевищенні влади та службових повноважень із застосуванням насильства. Так офіційно кваліфікували жорстоке побиття силовиками активіста Владислава Загоровка 1 грудня 2013 року на вулиці Банковій біля тодішньої адміністрації президента.

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Зазначимо, Ігор Садовніченко перебуває у розшуку з 2015 року. Щодо нього діє ухвала суду про дозвіл на його затримання з метою приводу.



За даними слідства, Ігор Садовніченко брав участь у розгоні протестувальників під час Революції гідності.

