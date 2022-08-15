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Розгін студентів із Майдану: ДБР завершило спецрозслідування відносно Сівковича

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Розгін студентів із Майдану: ДБР завершило спецрозслідування відносно Сівковича
10 червня 2020 року Володимира Сівковича було оголошено у міжнародний розшук
фото з відкритих джерел

Ексзаступник секретаря РНБО був організатором розгону студентів з Майдану Незалежності в ніч на 30 листопада

Працівники Державного бюро розслідувань завершили спеціальне досудове розслідування відносно колишнього заступника Секретаря Ради національної безпеки і оборони України Володимира Сівковича за підозрою у незаконному перешкоджанні проведенню акцій протесту під час Революції Гідності. Про це повідомляє пресцентр відомства.

Після ознайомлення сторони захисту з матеріалами досудового розслідування обвинувальний акт буде скеровано до суду.

«Заступник Секретаря Ради національної безпеки і оборони України був натхненником та організатором силового розгону студентів з Майдану Незалежності у місті Києві в ніч на 30 листопада 2013 року», – йдеться в повідомленні.

Слідство встановило, що для цього колишній посадовець вступив у змову з колишнім головою Київської міської державної адміністрації та вплинув на начальника Головного управління Міністерства внутрішніх справ України в його ж кабінеті. Він вмовив правоохоронця видати наказ працівникам міліції про звільнення силовим методом Майдану Незалежності від громадян, що реалізовували своє конституційне право на мирні збори.

Внаслідок виконання цього явно злочинного наказу співробітники міліції та військовослужбовці внутрішніх військ МВС України заподіяли тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості 85 громадянам. Близько 300 учасників зборів були витіснені від Монумента Незалежності та пам’ятника засновникам Києва за межі площі у напрямках вулиць Інститутська, Архітектора Городецького та Хрещатик. При цьому правоохоронці перевищували службові повноваження, застосували насильство, використовували спеціальні засоби – такі як кийки «ПР-73» та «Томфа» тощо.

«Колишній заступник Секретаря Ради національної безпеки і оборони України підозрюється в організації незаконного перешкоджання службовою особою проведенню мітингів та організації перевищення влади працівниками правоохоронних органів із застосуванням фізичного насильства (ч. 3 ст. 27, ст. 340 та ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 365 КК України)», – додали в ДБР.

10 червня 2020 року Володимира Сівковича було оголошено у міжнародний розшук.

Раніше речник Служби безпеки України Артем Дехтяренко розповів в інтерв’ю «Главкому», що такі люди, як колишній міністр оборони Лебедєв, екс-голова СБУ Якименко, ексміністр МВС Захарченко, ексзаступник секретаря РНБО Сівкович, колишній голова Адміністрації президента Клюєв, за даними СБУ, відігравали та продовжують відігравати важливу роль у взаємодії із російською агентурою в Україні та подальшому плануванні захоплення влади. Наприклад, Сівкович та Клюєв створили у Москві т.зв. «політичний офіс», діяльність якого координується п’ятою службою ФСБ. Особисто Сівковичу відведена важлива роль у цій схемі, бо він має широке коло контактів серед українського політикуму

Зазначається, що Сівкович і Клюєв через свої зв'язки підбирають громадян України, яких ФСБ може залучити до підривної діяльності. Вони ж і сформували список лояльних до Росії осіб, яких планувалося використати в окупаційних органах влади.

 

Теги: Партія регіонів студенти розслідування ДБР Майдай Незалежності

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