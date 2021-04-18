Експосадовцю Нацполіції оголосили підозру в отриманні мільйонного хабаря

Розслідування справи тривало понад два роки

Правоохоронці повідомили колишньому начальнику департаменту вибухотехнічної служби Нацполіції про підозру в одержанні 980 тис. грн хабаря.

«Детективи Національного бюро спільно з Департаментом внутрішньої безпеки Національної поліції за процесуального керівництва САП повідомили колишньому начальнику департаменту вибухотехнічної служби Нацполіції України про підозру в одержанні 980 тис. грн неправомірної вигоди та подальшій її легалізації», – інформує пресслужба НАБУ.

Також про підозру у хабарництві повідомили приватному підприємцю.

Слідство встановило, що колишній очільник департаменту Нацполіції, володіючи інформацією про реальні потреби підрозділів у закупівлі вибухозахисного обладнання, організував разом зі знайомим йому приватним підприємцем восени 2016 року закупівлю такого обладнання та спеціальних костюмів для потреб підрозділу Нацполіції в Луганській області.

«Штучно створивши видимість відсутності конкуренції, закупівлю провели за переговорною процедурою. В результаті НПУ сплатила за обладнання 3 млн грн, із яких приватний підприємець перерахував 980 тис. грн нібито за юридичні послуги (які насправді не надавалися) компанії, кінцевим бенефіціаром якої, як з’ясувало слідство, був на той момент чинний посадовець Нацполіції», – заявили у НАБУ.

Розслідування наведених фактів НАБУ та САП здійснюють з грудня 2018, після визначення підслідності у провадженні за детективами Національного бюро. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу.