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    Посадовець кримінальної поліції Києва попався на хабарі у $2 тис. (фото)

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    Слідчі ДБР затримали поліцейського &laquo;на гарячому&raquo; - Посадовець кримінальної поліції Києва попався на хабарі у $2 тис. (фото)
    Слідчі ДБР затримали поліцейського «на гарячому»
    Фото: ДБР

    Правоохоронець обіцяв громадянину за «винагороду» не притягати його до кримінальної відповідальності

    Державне бюро розслідувань затримало заступника начальника відділу кримінальної поліції одного з управлінь Національної поліції у Києві. Про це повідомляє пресслужба ДБР.

    За попередньою інформацією, правоохоронець за «винагороду» у $2 тис. обіцяв громадянину вплинути на службову особу, яка мала прийняти рішення щодо повернення його майна, на яке було накладено арешт в рамках провадження, а також обіцяв не притягати його до кримінальної відповідальності.

    14 квітня слідчі теруправління ДБР затримали поліцейського в поряду ст. 208 КПК України.

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    Посадовець кримінальної поліції Києва попався на хабарі у $2 тис. (фото)
    Посадовець кримінальної поліції Києва попався на хабарі у $2 тис. (фото)

    Наразі відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за такою ознакою кримінального правопорушення, як одержання неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням такої вигоди (ч. 3. ст. 369-2 КК України).

    У разі доведення вини правоохоронцю загрожує позбавлення волі до 8 років.

    Досудове розслідування триває.

    Процесуальне керівництво здійснює Київська міська прокуратура.

    Теги: Національна поліція України Київ кримінал хабар розслідування Державне бюро розслідувань
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