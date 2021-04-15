На Одещині начальник водної поліції брав хабарі за закриття кримінального провадження

Поліціанту загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до десяти років

Начальник сектору водної поліції одного із райвідділів в Одеській області за гроші регулярно звільняв громадян від кримінальної відповідальності. Про це повідомляє пресслужба ДБР.

На Одещині посадовець отримав 5 000 доларів США за те, що непритягнув громадянина до відповідальності та закриття кримінального провадження. Йшлося про факт захоплення земельної ділянки. Правоохоронця затримали під час отримання другої частини хабаря у сумі 2 500 доларів США.

Гроші у правоохоронця вилучили. Також ДБР провели низку обшуків у службових кабінетах колег затриманого. Встановлюється причетність інших осіб до правопорушення. Поліціанту загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади.

Тим часом, Державне бюро розслідувань затримало заступника начальника відділу кримінальної поліції одного з управлінь Національної поліції у Києві.