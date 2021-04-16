За хабар у $10 тис. затримано посадовця Київської обладміністрації

Затримали заступника керівника одного з управлінь Київської ОДА

Посадовець вимагав кошти від представника комерційної структури

15 квітня у центрі Києва оперативники управління стратегічних розслідувань у Львівській області з колегами-правоохоронцями затримали заступника начальника управління Київської обласної державної адміністрації за підозрою у вимаганні $10 тис. неправомірної вигоди. Посадовця затримали під час передачі коштів. Про це повідомляє Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції.

Раніше посадовець працював в Антимонопольному комітеті України. За ці гроші зловмисник обіцяв представнику комерційної структури посприяти позитивним результатам перевірки щодо дотримання антимонопольного законодавства.

Обумовлену суму неправомірної вигоди вилучили на місці. Фігурант затриманий у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Досудове розслідування здійснюють слідчі Головного управління Нацполіції у Львівській області. Процесуальне керівництво – Львівська обласна прокуратура.

Посадовцю повідомлено підозру за ч. 3 ст. 369-2 (зловживання впливом) Кримінального кодексу України. Чоловіку може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з конфіскацією майна.