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    Генпрокуратура домовлятиметься з ФБР про спільне розслідування справи Манафорта

    За словами Луценка, зараз у справі Манафорта «м'яч на боці США»
    Генеральна прокуратура України планує об'єднати зусилля з ФБР в розслідуванні справи екс-глави виборчої кампанії Дональда Трампа Пола Манафорта. Про це заявив генпрокурор України Юрій Луценко в інтерв'ю Reuters в Лондоні. Відповідаючи на запитання про прогрес у розслідуванні в Україні щодо Манафорта, Луценко сказав, що восени ФБР
    • Сьогодні, 03:26
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    <p>Генпрокурор Юрій Луценко та його заступник Євген Єнін у Лондоні</p>
    Фото: Reuters

    Генпрокурор Юрій Луценко та його заступник Євген Єнін у Лондоні

    За словами Луценка, зараз у справі Манафорта «м'яч на боці США»

    Генеральна прокуратура України планує об'єднати зусилля з ФБР в розслідуванні справи екс-глави виборчої кампанії Дональда Трампа Пола Манафорта.

    Про це заявив генпрокурор України Юрій Луценко в інтерв'ю Reuters в Лондоні.

    Відповідаючи на запитання про прогрес у розслідуванні в Україні щодо Манафорта, Луценко сказав, що восени ФБР повідомило про власне розслідування і не змогло надати інформацію на цьому етапі.

    «М'яч на боці США ... (Ми) не можемо завершити наше розслідування без їх результатів, тому що нам потрібна інформація. Я маю намір вести переговори з офіційними особами ФБР і буду говорити про спільну групу з ними з розслідування», - сказав він.

    Раніше заступник генпрокурора Євген Єнін повідомив, що спецпрокурор ФБР Роберт Мюллер не звертався до Генпрокуратури України по допомогу у розслідуванні справи щодо Манафорта.

    Нагадаємо, напередодні були оприлюднені у відкритому доступі майже півсотні запитань офісу спецпрокурора Роберта Мюллера до президента США.

    У запитаннях, зокрема, фігурує прізвище колишнього менеджера кампанії Трампа Пола Манафорта.

    Читайте також переклад статті The New York Times: Україна заморозила справу, де фігурує Манафорт, аби не дратувати Трампа

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