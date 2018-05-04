Генпрокуратура домовлятиметься з ФБР про спільне розслідування справи Манафорта

За словами Луценка, зараз у справі Манафорта «м'яч на боці США»

Генеральна прокуратура України планує об'єднати зусилля з ФБР в розслідуванні справи екс-глави виборчої кампанії Дональда Трампа Пола Манафорта. Про це заявив генпрокурор України Юрій Луценко в інтерв'ю Reuters в Лондоні. Відповідаючи на запитання про прогрес у розслідуванні в Україні щодо Манафорта, Луценко сказав, що восени ФБР



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Фото: Reuters Генпрокурор Юрій Луценко та його заступник Євген Єнін у Лондоні

За словами Луценка, зараз у справі Манафорта «м'яч на боці США»

Генеральна прокуратура України планує об'єднати зусилля з ФБР в розслідуванні справи екс-глави виборчої кампанії Дональда Трампа Пола Манафорта.

Про це заявив генпрокурор України Юрій Луценко в інтерв'ю Reuters в Лондоні.

Відповідаючи на запитання про прогрес у розслідуванні в Україні щодо Манафорта, Луценко сказав, що восени ФБР повідомило про власне розслідування і не змогло надати інформацію на цьому етапі.

«М'яч на боці США ... (Ми) не можемо завершити наше розслідування без їх результатів, тому що нам потрібна інформація. Я маю намір вести переговори з офіційними особами ФБР і буду говорити про спільну групу з ними з розслідування», - сказав він.

Раніше заступник генпрокурора Євген Єнін повідомив, що спецпрокурор ФБР Роберт Мюллер не звертався до Генпрокуратури України по допомогу у розслідуванні справи щодо Манафорта.

Нагадаємо, напередодні були оприлюднені у відкритому доступі майже півсотні запитань офісу спецпрокурора Роберта Мюллера до президента США.

У запитаннях, зокрема, фігурує прізвище колишнього менеджера кампанії Трампа Пола Манафорта.

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