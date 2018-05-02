Спецпрокурор Мюллер підготував понад 40 питань до Трампа про зв'язки з РФ

У переліку є запитання, яке стосується України

Спецпрокурор США Роберт Мюллер хоче поставити президенту Трампу щонайменше 44 запитання щодо його потенційних зв'язків з російським урядом. Про це повідомляє The New York Times. «Роберт Мюллер III, спеціальний прокурор, який розслідує російське втручання у вибори, має щонайменше чотири десятки вичерпних запитань, які він хоче поставити



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Спеціальний прокурор США Роберт Мюллер

У переліку є запитання, яке стосується України

Спецпрокурор США Роберт Мюллер хоче поставити президенту Трампу щонайменше 44 запитання щодо його потенційних зв'язків з російським урядом.

Про це повідомляє The New York Times.

«Роберт Мюллер III, спеціальний прокурор, який розслідує російське втручання у вибори, має щонайменше чотири десятки вичерпних запитань, які він хоче поставити президенту Трампу для того, щоб дізнатися більше про його зв'язки з Росією та визначити, чи перешкоджає він особисто розслідуванню», - зазначає видання.

Запитання також є спробою визначити мотивацію деяких найгучніших висловлювань президента, а також вивчити його стосунки з сім'єю та найближчими радниками.

Серед іншого, йдеться про звільнення директора ФБР Джеймса Комі і радника президента з питань національної безпеки Майка Флінна. Крім того, у запитаннях фігурують прізвища колишнього менеджера кампанії Трампа Пола Манафорта, особистого адвоката Майкла Коена, яких підозрюють у зв'язках з росіянами та проти яких ведуться кримінальні справи.

Мова про Україну йде тільки в одному питанні: «Наскільки ви були причетні до зміни платформи Республіканської партії щодо надання зброї Україні?».

У відповідь на публікацію Трамп написав у Twitter:

«Це так ганебно, що питання, пов'язані з російським полюванням на відьом, «злили» в ЗМІ. Ніяких питань про змову. Це вигаданий, фальшивий злочин, змова, якої не було, і розслідування почалося з незаконно просоченої секретної інформації».

Нещодавно Комітет з розвідки Палати представників США не знайшов жодних доказів того, що кампанія Дональда Трампа під час виборів президента у 2016 році мала зв’язки з Росією.

Розслідування спецпрокурора Роберта Мюллера та Комітету розвідки Сенату продовжуються та можуть мати відмінні від висновків розвідки палати представників.

Нагадаємо, 16 лютого Сполучені Штати Америки висунули звинувачення 13 громадянам Росії щодо втручання у вибори президента США.

Усі обвинувачені є співробітниками «Агентства інтернет-досліджень» — «фабрикою тролів», співробітники якої пишуть платні коментарі на підтримку російської влади.

1 березня повідомлялося, що колишній очільник виборчого штабу Трампа, політтехнолог Пол Манафорт відмовився визнавати себе винним у справі про втручання Росії у вибори США в 2016 році.