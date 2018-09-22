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    Кримінал

    Генпрокуратура проведе заочне розслідування щодо Жириновського

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    Депутата&nbsp;Держдуми РФ Володимир Жириновський - Генпрокуратура проведе заочне розслідування щодо Жириновського
    Депутата Держдуми РФ Володимир Жириновський

    Жириновсього підозрюють у фінансуванні тероризму

    Шевченківський райсуд Києва надав дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування стосовно лідера ЛДПР, російського депутата Володимира Жириновського та ще двох депутатів Держдуми РФ.

    Про це повідомляє прес-служба Генеральної прокуратури України.

    «Шевченківський районний суд м. Києва задовольнив клопотання сторони обвинувачення та надав дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні стосовно підозрюваного В.Жириновського та двох депутатів Державної думи Російської Федерації», - йдеться у повідомленні.

    Як зазначається, досудовим розслідуванням встановлено, що Жириновський «у березні-квітні 2014 року з метою матеріального забезпечення терористичних організацій «ЛНР» та «ДНР» створив та очолив організовану групу, до складу якої увійшли окремі депутати Державної думи Російської Федерації та члени Ліберально-демократичної партії Росії, зокрема керівники та представники регіональних відділень цієї партії, які з відповідною метою здійснювали збір грошових коштів з громадян Росії».

    У ГПУ також повідомили, що двоє депутатів Держдуми РФ у березні-червні 2014 року публічно закликали громадян Росії до збору коштів для матеріального забезпечення «ЛНР» та «ДНР», а також забезпечили розміщення відповідних оголошень на сайтах партії та відкриття пунктів на території Росії зі збору відповідних коштів.

    Крім того, вказані депутати уклали відповідну угоду щодо матеріального забезпечення «ДНР», а також забезпечили надання учасникам цієї терористичної організації приміщення на території Москви для представницької діяльності, додали в прокуратурі, водночас не уточнивши прізвищ цих російських депутатів.

    За цими фактами злочинної діяльності вказаної організованої групи управлінням нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Генеральної прокуратури України стосовно Жириновського і ще двох депутатів Держдуми РФ складено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 258-5 (фінансування тероризму) КК України.

    Інкриміновані депутатам Державної думи РФ кримінальні правопорушення передбачають покарання на строк від десяти до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

    Нагадаємо, нещодавно суд дозволив заочне розслідування щодо самопроголошеного «мера» Луганська.

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