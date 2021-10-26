Генпрокурорка розповіла, скільки українців вживають наркотики

П’ята частина наркотиків в Україні розповсюджується через інтернет

В Україні кількість громадян, які вживають наркотики, становить до 1,5 млн. При цьому цей показник з кожним роком зростає. Про це заявила генеральна прокурорка Ірина Венедіктова під час координаційної наради керівництва правоохоронних та інших держорганів в офісі генпрокурора. Трансляція велася на сторінці Офісу генпрокурора у Facebook.

За її даними, сьогодні від 1 до 1,5 млн жителів України вживають наркотики.

«Темпи зростання наркоманії в Україні є одними із найвищих у світі», – сказала вона.

Венедіктова додала, що щороку показник вживання наркотиків серед українців зростає на 8-10%. Близько 20% наркотиків в Україні розповсюджується через Інтернет.

Так, за словами Венедіктової, щороку від наркоманії та пов'язаних із нею хвороб помирають близько 120 тисяч людей.

Найбільше злочинів, пов'язаних зі збутом наркотиків, трапляються у столиці, а також у Харківській, Дніпропетровській, Одеській та Донецькій областях.

За даними Офісу генпрокурора, у 2021 році вже задокументовано 24,5 тисяч кримінальних правопорушень у сфері обігу наркотичних засобів.

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