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    Наркозалежні штурмують столичні аптеки (відео)

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    Натовп наркозалежних біля аптеки на Харківському шосе - Наркозалежні штурмують столичні аптеки (відео)
    Натовп наркозалежних біля аптеки на Харківському шосе
    Фото: скріншот із відео

    Кияни шоковані та бояться заходити в аптеки

    18 жовтня біля кількох аптек на Харківському шосе в Києві спостерігався величезний натовп людей. Зокрема, люди фактично виносили двері аптек на Харківському шосе, 144 і 164.

    Відповідні відео з’явилися в соцмережі. Кияни дивувалися та не розуміли, що відбувається.

    З’ясувалося, що це наркозалежні особи прийшли за метадоном, лікарським засобом замісної підтримувальної терапії.

    Місцеві мешканці шоковані, бояться заходити в аптеку та проходити повз.

    Також вони розповіли, що пункти видачі лікарських рецептів для наркозалежних відкривають у житлових будинках. «А в нашому будинку є їхня контора, де їм видають рецепти. Вони з усього міста і районів їдуть сюди. У дворі ставлять свої машини. Більшість із них водії !!! Приїжджають натовпами. Чекають один одного. Заглядають у вікна. Влаштовують скандали. У прохідній арці будинку, зробили туалет!» – обурюється в коментарі під дописом із відео Ірина Пуштар.

    Теги: Київ наркотики кияни аптека
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    Наркозалежні штурмують столичні аптеки (відео)