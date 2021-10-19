Наркозалежні штурмують столичні аптеки (відео)

Кияни шоковані та бояться заходити в аптеки

18 жовтня біля кількох аптек на Харківському шосе в Києві спостерігався величезний натовп людей. Зокрема, люди фактично виносили двері аптек на Харківському шосе, 144 і 164.

Відповідні відео з’явилися в соцмережі. Кияни дивувалися та не розуміли, що відбувається.

З’ясувалося, що це наркозалежні особи прийшли за метадоном, лікарським засобом замісної підтримувальної терапії.

Місцеві мешканці шоковані, бояться заходити в аптеку та проходити повз.

Також вони розповіли, що пункти видачі лікарських рецептів для наркозалежних відкривають у житлових будинках. «А в нашому будинку є їхня контора, де їм видають рецепти. Вони з усього міста і районів їдуть сюди. У дворі ставлять свої машини. Більшість із них водії !!! Приїжджають натовпами. Чекають один одного. Заглядають у вікна. Влаштовують скандали. У прохідній арці будинку, зробили туалет!» – обурюється в коментарі під дописом із відео Ірина Пуштар.