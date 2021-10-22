Іноземець, що привіз до України кокаїн у консервній банці, загримів у тюрму (фото)

У закритій консервній банці з овочевим супом приховувалося близько 0,5 кг кокаїну

Чоловік отримав шість років позбавлення волі

Бориспільський міськрайонний суд визнав громадянина однієї з держав Євросоюзу винним у контрабанді в Україну наркотичних засобів у особливо великих розмірах. Про це повідомляє пресслужба Київської обласної прокуратури.

Прокурором у суді доведено, що 21-річний іноземець у січні поточного року, за попередньою змовою із невстановленими слідством особами, вирішив здійснити контрабанду наркотиків на територію України.

Чоловік прилетів до України з Польщі. Під час проходження митного контролю в міжнародному аеропорту «Бориспіль» серед особистих речей іноземця було виявлено пів кілограма кокаїну.

Небезпечний алкалоїд було приховано у закритій консервній банці з овочевим супом. Орієнтовна вартість наркотичного засобу за цінами чорного ринку становить 2,1 млн грн.

У зв’язку з тим, що фігурант співпрацював зі слідством, вироком Бориспільського міськрайонного суду його засуджено до 6 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

До набрання вироком законної сили іноземець утримуватиметься під вартою.

Нагадаємо, нещодавно столичні правоохоронці викрили та ліквідували канал оптового розповсюдження психотропних речовин та наркотичних засобів територією країни. Під час обшуків було вилучено наркотичних засобів на понад 3 млн грн.