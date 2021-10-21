Правоохоронці ліквідували в Києві склад із наркотиками на 3 млн грн (фото)

Під час обшуків правоохоронці вилучили велику партію психотропних та наркотичних речовин

Оптовим наркоторговцев виявився 18-річний киянин

Столичні правоохоронці викрили та ліквідували канал оптового розповсюдження психотропних речовин та наркотичних засобів територією країни. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Так, в межах кримінального провадження правоохоронці у порядку ст. 208 КПК України затримали 18-річного киянина, який через інтернет-магазин реалізовував оптові партії наркотиків.

Збут наркотичних засобів відбувався з використанням поштових відправлень, шляхом «закладок», доставкою службою таксі, кур’єрами тощо. Розрахунок зі зловмисниками здійснювався через електронні гаманці на сайтах.

У ході проведених слідчих дій у затриманого, а також за місцем його проживання, правоохоронці вилучили близько 3 кг амфетаміну, 2 кг шишок канабісу, 1,5 кг солей «Альфа-ПВП», таблетки екстазі, інші психотропні та наркотичні речовини. Також вилучено ваги, фасувальні пакети, пристрої для паління канабісу, пакети з кавою, які використовувалися для маскування наркотиків у поштових відправленнях.

Вартість вилучених наркотичних засобів становить понад 3 млн грн.

Зловмиснику повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Слідчі дії тривають.

Як повідомлялося, співробітники карного розшуку Шевченківського управління поліції за процесуального керівництва окружної прокуратури міста Києва задокументували злочинну діяльність осіб у постачанні наркотиків у столицю. Шістьох фігурантів затримано. Під час обшуків було вилучено наркотичних речовин на понад мільйон гривень.