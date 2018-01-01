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    Кримінал

    Глава Нацполіції назвав чотири «найкримінальніших» міста України

    Наразі найменший рівень злочинності - у Донецькій і Луганській областях
    До найпроблемніших регіонів України за кількістю правопорушень належать Дніпро, Харків, Запоріжжя й Одеса. Про це в інтерв’ю сайту gazeta.ua заявив очільник Національної поліції України Сергій Князєв. «Дніпро, Харків, Запоріжжя й Одеса - це чотири найпроблемніші регіони за кількістю правопорушень», - сказав
    • Сьогодні, 14:35
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    Наразі найменший рівень злочинності - у Донецькій і Луганській областях

    До найпроблемніших регіонів України за кількістю правопорушень належать Дніпро, Харків, Запоріжжя й Одеса.

    Про це в інтерв’ю сайту gazeta.ua заявив очільник Національної поліції України Сергій Князєв.

    «Дніпро, Харків, Запоріжжя й Одеса - це чотири найпроблемніші регіони за кількістю правопорушень», - сказав Князєв.

    За його словами, найменший рівень злочинності - у Донецькій і Луганській областях. Звичайно, це ті території, які не окуповані проросійськими бойовиками. 

    Князєв також додав, що серед найпоширеніших видів злочину в Україні — крадіжки – «весь спектр: із будинків, з прибудинкової території, квартир».

    Раніше глава Національної поліції України Сергій Князєв заявив, що за останні 13 років чисельність осіб, які перебувають у місцях позбавлення волі, скоротилася зі 190 тис. до 60 тис. осіб.

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