В Україні значно скоротилася кількість в’язнів – глава Нацполіції

У 2004 році в місцях позбавлення волі було 190 тис. осіб, у 2017 - лише 60 тис

Глава Національної поліції України Сергій Князєв заявив, що за останні 13 років чисельність осіб, які перебувають у місцях позбавлення волі, скоротилася зі 190 тис. до 60 тис. осіб. Про це Князєв сказав на підсумковій річній колегії МВС. «У 2004 році в місцях позбавлення волі було 190 тис. осіб, через 10 років - 147 тисяч. У минулому році в



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У 2004 році в місцях позбавлення волі було 190 тис. осіб, у 2017 - лише 60 тис

Глава Національної поліції України Сергій Князєв заявив, що за останні 13 років чисельність осіб, які перебувають у місцях позбавлення волі, скоротилася зі 190 тис. до 60 тис. осіб.

Про це Князєв сказав на підсумковій річній колегії МВС.

«У 2004 році в місцях позбавлення волі було 190 тис. осіб, через 10 років - 147 тисяч. У минулому році в місцях позбавлення волі було лише 60 тис. осіб», - зазначив Князєв.

Він також вказав, що за останні кілька років кількість потенційних правопорушників збільшилася на 90 тис. осіб, а у 2017 році 34 тис. раніше судимих осіб знову скоїли злочини.

Нагадаємо, за інформацією глави Нацполіції, минулого року кількість скоєних в Україні злочинів зменшилася на 14 відсотків.

Також повідомлялося, що у МВС України впродовж 2017 року відкрито майже дві тисячі кримінальних проваджень щодо співробітників поліції.

До слова, Князєв пообіцяв, що цьогоріч патрульна поліція з’явиться ще у двох містах.