Голова Донеччини розповів, хто контролює місто Лиман

Обстріли тривають уздовж усієї лінії фронту на Донеччині

Місто Лиман здебільшого контролюють російські війська, натомість українські військові зайняли на Лиманському напрямку нові укріплені позиції. Про це у коментарі «Громадському» розповів голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

«Особливо гарячі бої на Лиманському напрямку. Більшість Лимана не контролюється українськими військовими. Так само як і Світлодарський напрямок: відбулося перегруповування сил ЗСУ для того, щоб зайняти укріплені позиції. Ворог зараз перебуває на території Світлодарської громади», – сказав очільник області.

Кириленко зазначає, що українські військові залишаються на Лиманському напрямку, але на нових укріплених позиціях, щоби стримувати ворога.

«російські військові справді намагаються закріпитися на вказаному напрямку, тому що розуміють, що українські військові на нових рубежах будуть не лише стримувати ворога, а й за нагоди переходити у контратаку для того, щоб вибити ворога з території Лиманської громади», – наголосив Кириленко.

Додає, що обстріли тривають уздовж усієї лінії фронту на Донеччині. Окупанти також завдають ракетних та авіаційних ударів по містах, відносно віддалених від лінії фронту. Це Бахмут, Покровськ та Краматорськ.

Також Кириленко зазначив, що місто Бахмут цікавить росіян, бо вони мають стратегічну ціль захопити Луганську область. А потім вони хочуть перекидати своє угруповання через Лиман завдяки контролю над трасою Бахмут – Сєвєродонецьк, щоб наступати на Донецькому напрямку. На півночі області основна ціль росіян – Слов'янськ та Краматорськ, каже голова ОВА.

Російські війська за минулу добу, 26 травня, зруйнували 94 цивільних об’єкти на Донеччині.

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