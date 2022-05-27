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    За добу близько 150 росіян потрапили до пекла: свіжа статистика від Генштабу

    ЗСУ знищили вже&nbsp;1322 танків рашистів&nbsp; - За добу близько 150 росіян потрапили до пекла: свіжа статистика від Генштабу
    ЗСУ знищили вже 1322 танків рашистів 
    фото: Facebook/Генштаб ЗСУ

    Найбільше рашистів загинуло вчора на Авдіївському напрямку

    Станом на ранок 27 травня росія втратила у війні проти України 29 750 своїх солдатів, із них 150 – за останню добу. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

    Орієнтовні втрати окупантів:

    • танків – 1 322 (+7);
    • бойових броньованих машин – 3 246 (+11);
    • артилерійських систем – 623 (+6);
    • реактивних систем залпового вогню – 201;
    • засобів протиповітряної оборони – 93;
    • літаків – 206;
    • гелікоптерів – 170;
    • автомобільної техніки та автоцистерн – 2 226 (+1);
    • кораблів, катерів – 13;
    • безпілотників оперативно-тактичного рівня – 503 (+1);
    • спеціальної техніки – 48 (+1);
    • крилатих ракет – 115 (+1).
    фото: Генштаб ЗСУ
    фото: Генштаб ЗСУ

    Ці дані не остаточні: через активні бойові дії підрахунок ускладнений. Найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Авдіївському напрямку.

    За даними розвідки Британії Росія перекинула в Україну старезні танки. Дії РФ свідчать про дефіцит боєздатної техніки.

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    Теги: росія окупанти ЗСУ війна Генштаб Україна окупація #stoprussia
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    За добу близько 150 росіян потрапили до пекла: свіжа статистика від Генштабу