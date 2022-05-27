За добу близько 150 росіян потрапили до пекла: свіжа статистика від Генштабу

Найбільше рашистів загинуло вчора на Авдіївському напрямку

Станом на ранок 27 травня росія втратила у війні проти України 29 750 своїх солдатів, із них 150 – за останню добу. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Орієнтовні втрати окупантів:

танків – 1 322 (+7);

бойових броньованих машин – 3 246 (+11);

артилерійських систем – 623 (+6);

реактивних систем залпового вогню – 201;

засобів протиповітряної оборони – 93;

літаків – 206;

гелікоптерів – 170;

автомобільної техніки та автоцистерн – 2 226 (+1);

кораблів, катерів – 13;

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 503 (+1);

спеціальної техніки – 48 (+1);

крилатих ракет – 115 (+1).

фото: Генштаб ЗСУ

Ці дані не остаточні: через активні бойові дії підрахунок ускладнений. Найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Авдіївському напрямку.

За даними розвідки Британії Росія перекинула в Україну старезні танки. Дії РФ свідчать про дефіцит боєздатної техніки.