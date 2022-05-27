За добу близько 150 росіян потрапили до пекла: свіжа статистика від Генштабу
ЗСУ знищили вже 1322 танків рашистів
фото: Facebook/Генштаб ЗСУ
Найбільше рашистів загинуло вчора на Авдіївському напрямку
Станом на ранок 27 травня росія втратила у війні проти України 29 750 своїх солдатів, із них 150 – за останню добу. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Орієнтовні втрати окупантів:
- танків – 1 322 (+7);
- бойових броньованих машин – 3 246 (+11);
- артилерійських систем – 623 (+6);
- реактивних систем залпового вогню – 201;
- засобів протиповітряної оборони – 93;
- літаків – 206;
- гелікоптерів – 170;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2 226 (+1);
- кораблів, катерів – 13;
- безпілотників оперативно-тактичного рівня – 503 (+1);
- спеціальної техніки – 48 (+1);
- крилатих ракет – 115 (+1).
фото: Генштаб ЗСУ
Ці дані не остаточні: через активні бойові дії підрахунок ускладнений. Найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Авдіївському напрямку.
За даними розвідки Британії Росія перекинула в Україну старезні танки. Дії РФ свідчать про дефіцит боєздатної техніки.