ГПУ: досудове розслідування щодо держзради екс-начальника Генштабу завершено



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Екс-глава Генштабу ЗСУ Володимир Замана у суді

Підозрюваному та захисникам 16 травня було надано доступ до матеріалів досудового розслідування

Слідчі завершили досудове розслідування за фактом державної зради колишнього начальника Генерального штабу Збройних сил України Володимира Замани.

Про це заявив повідомив речник Генпрокуратури Андрій Лисенко у Facebook.

«Головною військовою прокуратурою спільно з СУ ГУ СБ України у м.Києві та Київській області завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом державної зради стосовно колишнього начальника Генерального штабу Збройних Сил України за ч.2 ст.27, ч.1 ст.111 КК України», - написав Лисенко.

За словами Лисенка, підозрюваному та захисникам 16 травня було надано доступ до матеріалів досудового розслідування відповідно до вимог ст. 290 КПК України.

Нагадаємо, 25 лютого військовою прокуратурою спільно з СБУ було затримано за держзраду колишнього керівника Генштабу Збройних сил, генерал-полковника Володимира Заману.

Генпрокурор Юрій Луценко повідомив, що Заману затримали через реформу структури ЗСУ, яка «фактично готувала анексію Криму та «Новоросії».

Як відомо, Замана обіймав посади командувача Військово-морських сил ЗСУ, а також начальника Генерального штабу ЗСУ з 18 лютого 2012 року по 19 лютого 2014 року.