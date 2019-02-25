Силовики затримали екс-керівника Генштабу - ЗМІ



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Володимир Замана обіймав посаду керівника Генерального штабу Збройних Сил України в період з лютого 2012 року по 19 лютого 2014 року

Журналісти повідомляють, що наразі у Замани тривають обшуки

Сьогодні вранці військовою прокуратурою спільно з СБУ затримано за держзраду колишнього керівника Генерального штабу Збройних сил, генерал-полковника Володимира Заману. Про це пише УНН з посиланням на власні джерела.

Наразі тривають обшуки. Суть пред'явлених звинувачень поки не відома. Інформація доповнюється.

Володимир Замана обіймав посаду керівника Генерального штабу Збройних сил України в період з лютого 2012 року по 19 лютого 2014 року.

З 19 лютого 2014-го - заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони, а з 22 лютого 2014 — Уповноважений Верховної Ради України з контролю діяльності Міністерства оборони України. Генерал-полковник.

18 лютого 2014 року під час Революції гідності, отримавши від тогочасного керівництва держави наказ застосувати силу до мітингувальників на Майдані незалежності, відмовився виконувати злочинний наказ і поклав рапорт про звільнення з посади начальника Генерального штабу — головнокомандувача Збройних сил України, чим виграв час для учасників протестів, які змогли перегрупуватися та отримати необхідне підкріплення, насамперед дипломатичне.

Нагадаємо, Оболонський районний суд у Києві 24 січня оголосив вирок колишньому президенту України Віктору Януковичу. Суд визнав його винним у державній зраді, засудивши до 13 років позбавлення волі.

Рішення вступає в силу після апеляційного оскарження, якщо воно буде подане протягом 30 днів. Крім того, Янукович повинен компенсувати судові витрати в розмірі 98 551, 20 гривень.

Захист екс-президента України Віктора Януковича у справі про держзраду заявив, що подасть апеляцію на вирок, за яким йому присуджено 13 років ув'язнення.

Київ вимагає від Москви передати Віктора Януковича Україні для відбування покарання за вчинені злочини.

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