Силовики затримали екс-керівника Генштабу - ЗМІ
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Журналісти повідомляють, що наразі у Замани тривають обшуки
Сьогодні вранці військовою прокуратурою спільно з СБУ затримано за держзраду колишнього керівника Генерального штабу Збройних сил, генерал-полковника Володимира Заману. Про це пише УНН з посиланням на власні джерела.
Наразі тривають обшуки. Суть пред'явлених звинувачень поки не відома. Інформація доповнюється.
Нагадаємо, Оболонський районний суд у Києві 24 січня оголосив вирок колишньому президенту України Віктору Януковичу. Суд визнав його винним у державній зраді, засудивши до 13 років позбавлення волі.
Рішення вступає в силу після апеляційного оскарження, якщо воно буде подане протягом 30 днів. Крім того, Янукович повинен компенсувати судові витрати в розмірі 98 551, 20 гривень.
Захист екс-президента України Віктора Януковича у справі про держзраду заявив, що подасть апеляцію на вирок, за яким йому присуджено 13 років ув'язнення.
Київ вимагає від Москви передати Віктора Януковича Україні для відбування покарання за вчинені злочини.
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