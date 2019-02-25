Луценко пояснив, чому затримали Заману



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Володимир Замана обіймав посади командувача Військово-Морських сил ЗСУ, а також начальника Генерального штабу ЗСУ з 18 лютого 2012 року по 19 лютого 2014 року Фото: Facebook Юрія Луценка

«Це вже четверта підозра вищим військовим керівникам за державну зраду», - зазначив генпрокурор Юрій Луценко

Екс-начальника Генштабу Володимира Заману затримали через реформу структури ЗСУ, яка «фактично готувала анексію Криму та «Новоросії».

Про це повідомив у Facebook генпрокурор України Юрій Луценко.

«У врученій (Замані. – Ред.) підозрі говориться, що в період 2012-2014 років він особисто скоротив склад ЗСУ більше, ніж передбачалося Законом, розформував 70 військових частин і з’єднань, в тому числі - зенітні ракетні бригади і дивізіони, 19 авіаційних частин, а бригаду тактичної авіації звів до ескадрильї. В ці роки відбулося знищення військових комісаріатів, що заблокувало мобілізацію в 2014 році», - зазначив Луценко.

За його словами, саме Замана видав директиву, якою підпорядкував керівнику Військово-морських сил (майбутньому зраднику адміралу Ільїну) всі частини тактичної групи «Крим» ЗСУ, що фактично паралізувало опір українських військовослужбовців у час російської агресії.

«Це вже четверта підозра вищим військовим керівникам за державну зраду», - додав генпрокурор.

Нагадаємо, вранці 25 лютого військовою прокуратурою спільно з СБУ затримано за держзраду колишнього керівника Генштабу Збройних Сил, генерал-полковника Володимира Заману.

Головний військовий прокурор Анатолій Матіос заявив, що суд над Заманою буде відкритим. Затриманого доправили до Печерського районного суду. За даними журналістів, судове засідання перенесене на 19 годину.

Як відомо, Володимир Замана обіймав посади командувача Військово-Морських сил ЗСУ, а також начальника Генерального штабу ЗСУ з 18 лютого 2012 року по 19 лютого 2014 року.