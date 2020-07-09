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    Кримінал

    Хабар у $800 тис.: НАБУ затримало чоловіка, що намагався підкупити голову Фонду держмайна

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    Зловмисника викрито після надання першого траншу неправомірної вигоди у розмірі $200 тис.&nbsp; - Хабар у $800 тис.: НАБУ затримало чоловіка, що намагався підкупити голову Фонду держмайна
    Зловмисника викрито після надання першого траншу неправомірної вигоди у розмірі $200 тис. 
    Фото: НАБУ

    Попереджено другу спробу підкупу голови Фонду держмайна

    У четвер, 9 липня, детективи Національного антикорупційного бюро за процесуального керівництва Спеціалізованої антикорупційної прокуратури викрили «на гарячому» особу, яка намагалася за $800 тис. підкупити голову Фонду державного майна України.

    Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

    Зловмисник домагався, аби голова ФДМ призначив на посади керівників двох державних підприємств наперед визначених осіб, а також продовжив дію договору, укладеного між одним із цих держпідприємств та комерційною компанією.

    Особу викрито одразу після надання першого траншу у $200 тис. і затримано в порядку ст. 208 КПК України.

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    Хабар у $800 тис.: НАБУ затримало чоловіка, що намагався підкупити голову Фонду держмайна
    Хабар у $800 тис.: НАБУ затримало чоловіка, що намагався підкупити голову Фонду держмайна
    Хабар у $800 тис.: НАБУ затримало чоловіка, що намагався підкупити голову Фонду держмайна
    Хабар у $800 тис.: НАБУ затримало чоловіка, що намагався підкупити голову Фонду держмайна

    Слідчії дії тривають. Деталі – згодом.

    У НАБУ зауважили, що це друга спроба підкупу голови ФДМУ, викрита НАБУ та САП у співпраці з очільником Фонду Дмитром Сенниченком.

    Обвинувальний акт стосовно двох учасників надання неправомірної вигоди вже у суді.

    НАБУ хабар САП Фонд державного майна
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