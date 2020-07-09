Хабар у $800 тис.: НАБУ затримало чоловіка, що намагався підкупити голову Фонду держмайна
Попереджено другу спробу підкупу голови Фонду держмайна
У четвер, 9 липня, детективи Національного антикорупційного бюро за процесуального керівництва Спеціалізованої антикорупційної прокуратури викрили «на гарячому» особу, яка намагалася за $800 тис. підкупити голову Фонду державного майна України.
Про це повідомляє пресслужба НАБУ.
Зловмисник домагався, аби голова ФДМ призначив на посади керівників двох державних підприємств наперед визначених осіб, а також продовжив дію договору, укладеного між одним із цих держпідприємств та комерційною компанією.
Особу викрито одразу після надання першого траншу у $200 тис. і затримано в порядку ст. 208 КПК України.
Слідчії дії тривають. Деталі – згодом.
У НАБУ зауважили, що це друга спроба підкупу голови ФДМУ, викрита НАБУ та САП у співпраці з очільником Фонду Дмитром Сенниченком.
Обвинувальний акт стосовно двох учасників надання неправомірної вигоди вже у суді.