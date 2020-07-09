Хабар у $800 тис.: НАБУ затримало чоловіка, що намагався підкупити голову Фонду держмайна



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Зловмисника викрито після надання першого траншу неправомірної вигоди у розмірі $200 тис. Фото: НАБУ

Попереджено другу спробу підкупу голови Фонду держмайна

У четвер, 9 липня, детективи Національного антикорупційного бюро за процесуального керівництва Спеціалізованої антикорупційної прокуратури викрили «на гарячому» особу, яка намагалася за $800 тис. підкупити голову Фонду державного майна України.

Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

Зловмисник домагався, аби голова ФДМ призначив на посади керівників двох державних підприємств наперед визначених осіб, а також продовжив дію договору, укладеного між одним із цих держпідприємств та комерційною компанією.

Особу викрито одразу після надання першого траншу у $200 тис. і затримано в порядку ст. 208 КПК України.

Слідчії дії тривають. Деталі – згодом.

У НАБУ зауважили, що це друга спроба підкупу голови ФДМУ, викрита НАБУ та САП у співпраці з очільником Фонду Дмитром Сенниченком.

Обвинувальний акт стосовно двох учасників надання неправомірної вигоди вже у суді.