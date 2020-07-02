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    Керівник відділення Асоціації платників податків попався на хабарі

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    Шахрай вимагав 500 тис. грн за позитивне рішення у кримінальному провадженні стосовно бізнесмена - Керівник відділення Асоціації платників податків попався на хабарі
    Шахрай вимагав 500 тис. грн за позитивне рішення у кримінальному провадженні стосовно бізнесмена

    Підозрюваний ввів в оману знайомого бізнесмена про свої начебто зв’язки в регіональному управлінні ДФС

    Столичною прокуратурою завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою голови одного з територіальних відділень Всеукраїнської громадської організації «Асоціація платників податків України» у шахрайському заволодінні грошовими коштами шляхом підбурення до надання неправомірної вигоди службовій особі.

    Про це повідомляє пресслужба прокуратури Києва.

    Згідно з матеріалами слідства, підозрюваний, ввівши в оману знайомого бізнесмена про свої начебто зв’язки в регіональному управлінні ДФС, переконав останнього в необхідності передачі 20 тис. доларів США вказаним посадовцям за прийняття позитивного рішення у кримінальному провадженні, зареєстрованому стосовно нього.

    У ході контролю за вчиненням злочину правоохоронці задокументували одержання підозрюваним обумовленої суми двома частинами - 260 тис. грн та 240 тис. грн відповідно. Під час одержання другої частини коштів чоловіка затримали.

    Наразі обвинувальний акт за ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190 (заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинене у великих розмірах) та ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369 (підбурювання до надання службовій особі, неправомірної вигоди) КК України скеровано до Печерського районного суду м. Києва для розгляду по суті.

    Санкції статей передбачають позбавлення волі на строк від 5 до 12 років з конфіскацією майна.

    прокуратура Київ суд податки корупція в Україні хабар розслідування
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