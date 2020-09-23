Хакерська атака на сайт Нацполіції: відкрито кримінальну справу



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Невідомі особи атакували сайт Нацполіції

Кіберполіцейські з’ясовують обставини несанкціонованого доступу до сайту та встановлюють причетних осіб

За фактом несанкціонованого втручання в роботу вебсайту Національної поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 361 (Несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку) Кримінального кодексу України. Про це повідомляє кіберполіція.

У рамках досудового розслідування встановлюються обставини несанкціонованого доступу та особи, які його здійснили.

Нагадаємо, сьогодні об 11:45 зафіксовано несанкціоноване втручання у роботу офіційного вебсайту Нацполіції. У зв’язку з цим була поширена недостовірна інформація на інтернет-сторінках поліції Херсонської, Рівненської, Миколаївської, Вінницької та Львівської областей.

На цей час сайт Національної поліції України проходить техобслуговування, фахівці працюють над відновленням його роботи.

Кіберполіцейські з’ясовують обставини несанкціонованого доступу до сайту та встановлюють причетних осіб.

Аналогічне кримінальне провадження розпочато за фактом несанкціонованого втручання в роботу сайту Вараської міської ради, де невідомі також сьогодні розмістили фейкову інформацію.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.