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    Події в Україні

    Хакери зламали сайт Нацполіції

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    У роботу сайту Нацполіції втрутилися невідомі - Хакери зламали сайт Нацполіції
    У роботу сайту Нацполіції втрутилися невідомі

    Хакери розмістили на деяких інтернет-сторінках обласних управлінь поліції фейки

    Сьогодні, 23 вересня, об 11:45 було зафіксовано несанкціоноване втручання у роботу офіційного вебсайту Національної поліції України. У зв’язку з цим на деяких інтернет-сторінках обласних управлінь поліції була поширена недостовірна інформація.

    Про це повідомляє пресслужба Нацполіції у Facebook.

    У зв’язку з цим сайт Національної поліції України тимчасово відключений. Спеціалісти працюють над усуненням несправностей.

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    До слова, 9 вересня невідомі хакери зламали сайт академії МВС Білорусі і розмістили там повідомлення від «кібер-партизан Білорусі».

    Національна поліція України МВС хакер
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