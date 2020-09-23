Хакери зламали сайт Нацполіції
Хакери розмістили на деяких інтернет-сторінках обласних управлінь поліції фейки
Сьогодні, 23 вересня, об 11:45 було зафіксовано несанкціоноване втручання у роботу офіційного вебсайту Національної поліції України. У зв’язку з цим на деяких інтернет-сторінках обласних управлінь поліції була поширена недостовірна інформація.
Про це повідомляє пресслужба Нацполіції у Facebook.
У зв’язку з цим сайт Національної поліції України тимчасово відключений. Спеціалісти працюють над усуненням несправностей.
До слова, 9 вересня невідомі хакери зламали сайт академії МВС Білорусі і розмістили там повідомлення від «кібер-партизан Білорусі».