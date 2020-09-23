Хакери зламали сайт Нацполіції



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У роботу сайту Нацполіції втрутилися невідомі

Хакери розмістили на деяких інтернет-сторінках обласних управлінь поліції фейки

Сьогодні, 23 вересня, об 11:45 було зафіксовано несанкціоноване втручання у роботу офіційного вебсайту Національної поліції України. У зв’язку з цим на деяких інтернет-сторінках обласних управлінь поліції була поширена недостовірна інформація.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції у Facebook.

У зв’язку з цим сайт Національної поліції України тимчасово відключений. Спеціалісти працюють над усуненням несправностей.

До слова, 9 вересня невідомі хакери зламали сайт академії МВС Білорусі і розмістили там повідомлення від «кібер-партизан Білорусі».